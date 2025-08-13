Versalhes na Casa Branca é alerta de como mercado trata a história
Donald Trump deportou os retratos oficiais de três ex-presidentes (Barack Obama e os George Bush pai e filho) a uma escadaria mais escondida na Casa Branca. Contrariando o protocolo e a história, centenas de visitantes que circulam diariamente pelo térreo não verão os antecessores na galeria. A pequenez de Trump não se resume às mãos e aos dedinhos.
Mas as mudanças mais chocantes no coração do Poder Executivo americano são estéticas. O Salão Oval ganhou ares de suíte de sheik árabe. Sete vasos e troféus dourados se equilibram sobre a lareira. Espelhos dourados rococós foram colocados nas portas. Anjinhos dourados do resort Mar-a-Lago convivem com uma réplica da taça Jules Rimet, mais pelo dourado que pelo futebol, que Trump ignora.
Enquanto nos tempos de Barack Obama, o Salão tinha apenas quatro quadros nas paredes — dois retratos (de Abraham Lincoln e George Washington) e duas obras de Edward Hopper (emprestadas pelo museu Whitney) —, Trump colocou vinte quadros no diminuto despacho, que é bem menor do que aparece na TV (estive lá três vezes, posso atestar). As molduras douradas se esbarram. Trump deve desconhecer Hopper, e achar que todo dourado é "luxo".
A maior mudança, porém, será a construção de um salão de festas no Rose Garden, todo dourado também, completando a inspiração Versalhes-Las Vegas. Com 8.360 m² (maior que todo o campo de futebol do Pacaembu ou do Itaquerão), orçado em US$ 200 milhões. Perguntado por seu gosto por tantas reformas na Casa Branca, ele respondeu que é o "sangue do mercado imobiliário falando".
Infelizmente, seja pelo desprezo à história, seja pela falta de sofisticação estética, Trump deve ser parente consanguíneo de boa parte do mercado imobiliário nacional (a maioria votaria nele com gosto, aliás). Só certo complexo de superioridade de paulistas e cariocas permite achar que os maiores horrores em construção no país "só acontecem em BC". Já viram propagandas do que é vendido como "luxo" no Jardim Paulistano ou ao redor do Ibirapuera? O que vende da Barra da Tijuca a Goiânia, do Recife a Belo Horizonte?
Publiquei esta semana um vídeo sobre as limitações do tombamento do Plano Piloto de Brasília. Uma cidade caríssima, onde até a classe média alta foi empurrada para morar a 20 km dos empregos, mas onde setor de clubes só pode ter clubes, e setor de hotéis só pode ter hotel. E falta residência nas áreas onde a maioria dos brasilienses estudam, trabalham e se divertem. Os burocratas que reclamam de gentrificação criaram um encarecimento recorde.
Mas imaginem o que o mercado construiria no Plano Piloto, se tivesse muita liberdade? Só não teria dourado, pelo preço, mas sobraria espelhado verde ou azul. Um cruzamento de Moema com Águas Claras, ou até pior.
Apagar a história, sem freios
Mas tem algo mais trágico do que o que Trump está inflingindo à Casa Branca. É imaginar o que um mercado imobiliário sem freios faria ao patrimônio histórico.
Trump está podendo avacalhar o modesto palácio — menor que o Alvorada —, construído entre 1792 e 1800, simplesmente porque ele não tem freios. Se nem Corte Suprema, Congresso ou os bilionários do país conseguem lhe dizer não, imagine um mero órgão de patrimônio histórico?
Sempre me perguntam como tirar das ruínas as centenas de imóveis tombados no papel, mas tombando na realidade, em bairros como Bom Retiro, Luz, Campos Eliseos, Bixiga, Mooca e Brás. Nenhum governo teria os bilhões necessários e seria até ilegal investir em imóveis privados.
Na Europa, há centenas de casos de antigas fábricas, igrejas, hospitais, galpões e fortalezas que viraram residenciais, corporativos, hotéis, universidades e até baladas. Sem congelamento, nem tendo que transformar tudo em museu, como os puristas do PSTU preservacionista defendem; nem tudo tendo que virar cara de Disney ou sendo pintado de "amarelo histórico", como alguns burocratas fazem com seu pequeno poder na caneta.
Nosso "pessoal de humanas", que se acha progressista, sempre preferiu ver construções históricas definharem a permitir que investidores tirassem lucro de imóveis tombados. Se não é pra centro cultural de arquiteto alinhado, melhor criar mil obstáculos. Sim, é o oposto de querer preservar, e já denunciei diversas vezes isto aqui. Mas nosso atraso nunca anda sozinho. Não existe polarização exacerbada sem excessos dois dois lados. E o outro lado, o trumpismo imobiliário à brasileira, que jamais se inspira na Europa, é igualmente radical.
Em São Paulo, boa parte de nossos incorporadores demoliria todos os imóveis da Mooca ou da Luz pra espalhar torres projetadas por escritórios "de design" de carros ou de bolsas. Ou espalhariam conjuntos do Minha casa, minha vida, com aparência de isopor. São tão brucutus quanto Trump, e não só na política. Confiança é algo que leva tempos para se construir, mas que evapora em minutos, ao se abraçar os piores exemplos.
RESPONSABILIDADE URBANA
Postei um video sobre o "Luxo Cafona" no meu canal (que você pode ver aqui: não foram poucos que tentaram justificar os horrores sendo erguidos pelo Brasil como "liberdade de escolha", "é o mercado falando" ou é o "dinheiro novo".
Só que os bairros do dinheiro velho no Brasil, de gerações mais "educadas", estão entupidos de castelinhos e chalés alpinos. Infelizmente, a baranguice abarca diferentes gerações.
Também é triste ver tanto adulto jamais assumindo responsabilidade por seus atos, nem sobre o que constrói. Se até setores alimentícios, farmacêuticos, de bebidas e cigarros pelo mundo tiveram que tomar um pouco de juízo, ou sofrer freios importantes, por que o imobiliário acha que construir nicotina ou espalhar gordura trans pelos bairros não é problema seu?
