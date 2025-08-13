Versalhes na Casa Branca é alerta de como mercado trata a história

A maior mudança, porém, será a construção de um salão de festas no Rose Garden, todo dourado também, completando a inspiração Versalhes-Las Vegas. Com 8.360 m² (maior que todo o campo de futebol do Pacaembu ou do Itaquerão), orçado em US$ 200 milhões. Perguntado por seu gosto por tantas reformas na Casa Branca, ele respondeu que é o "sangue do mercado imobiliário falando".

Infelizmente, seja pelo desprezo à história, seja pela falta de sofisticação estética, Trump deve ser parente consanguíneo de boa parte do mercado imobiliário nacional (a maioria votaria nele com gosto, aliás). Só certo complexo de superioridade de paulistas e cariocas permite achar que os maiores horrores em construção no país "só acontecem em BC". Já viram propagandas do que é vendido como "luxo" no Jardim Paulistano ou ao redor do Ibirapuera? O que vende da Barra da Tijuca a Goiânia, do Recife a Belo Horizonte?

Publiquei esta semana um vídeo sobre as limitações do tombamento do Plano Piloto de Brasília. Uma cidade caríssima, onde até a classe média alta foi empurrada para morar a 20 km dos empregos, mas onde setor de clubes só pode ter clubes, e setor de hotéis só pode ter hotel. E falta residência nas áreas onde a maioria dos brasilienses estudam, trabalham e se divertem. Os burocratas que reclamam de gentrificação criaram um encarecimento recorde.

Mas imaginem o que o mercado construiria no Plano Piloto, se tivesse muita liberdade? Só não teria dourado, pelo preço, mas sobraria espelhado verde ou azul. Um cruzamento de Moema com Águas Claras, ou até pior.

Apagar a história, sem freios

Mas tem algo mais trágico do que o que Trump está inflingindo à Casa Branca. É imaginar o que um mercado imobiliário sem freios faria ao patrimônio histórico.