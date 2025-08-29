O mito dos arranha-céus icônicos vai causar muito estrago pelo Brasil

Na Cidade do México, tão subdesenvolvida quanto as nossas cidades, tão desigual, quase tão pouco educada, há diversos arranha-céus que foram premiados em todo o mundo (por experts, não por políticos ou por gente comprada pelo mercado imobiliário). Projetados por mestres locais, como Benjamin Romano, Alberto Kalach e Ricardo Legorreta, e por nomões internacionais, de Richard Rogers a Richard Meier. Esses, sim, atraem turistas e multinacionais que se instalam neles. Quer dar uma olhada (e uma invejada)? Mostrei esses colossos em um dos meus vídeos.

Pablos Marçaizinhos

Como já falei o suficiente nesta coluna e no meu canal no YouTube dos horrores de Balneário Camboriú e da estrovenga da Senna Tower, não quero me repetir. Até porque duvido que algum dia fique pronto. Mas o marketing da obra indica uma sobrinha do falecido piloto como "autora do projeto arquitetônico". Nisso, a Senna Tower é a caçula de todos esses arranha-céus citados. Nem especialistas saberiam dizer quem projetou esses prédios. A arquitetura nunca é levada em conta por essa turma que, depois, fica irritadíssima ao ser (raramente) criticada pela ausência de qualquer credencial arquitetônica.

Querer colocar um prédio de 50, 60 andares numa cidade, que mudará o horizonte em diversos bairros, sem ter o menor repertório estético, e ainda não aceitar criticas não me entra na cabeça. Se a sua única preocupação de vida é a conta bancária, não se irrite por não ter reconhecimento intelectual. Fazer algo bonito, criar legado, nunca entrou em suas dez maiores prioridades.

Infelizmente, como desinformação e ideias erradas se alastram mais rápido que incêndios florestais, prefeitos por todo o Brasil prometem "fazer o prédio mais alto do país". A pablo-marçalite-bossal é epidêmica. Do prefeito de Sorocaba ao de Belo Horizonte, homens públicos que deveriam zelar por mobilidade, educação, parques e praças, e atrair investimentos inteligentes, acham que qualquer pirulitão é desenvolvimento. Mas entendem de arquitetura o que eu entendo de golfe. Mas, pelo menos, eu não pontifico sobre golfe, nem tenho poder de alterar campos e buracos.

Antes que esta coluna seja apropriada e adulterada pela turma demagógica das casinhas, um lembrete: o maior problema urbano produzido pelo mercado imobiliário brasileiro não são os 21 prédios muito altos. São milhares e milhares de casas em condomínios fechados, com piscina e gramadinho, alto consumo de asfalto, água e CO² pelo país inteiro. Cercadas por muros altíssimos, e onde toda e qualquer atividade requer um automóvel. E igualmente toscas em sua arquitetura. Como são mais escondidas, não causam a revolta dos paliteiros que copiam BC.