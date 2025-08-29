O mito dos arranha-céus icônicos vai causar muito estrago pelo Brasil
Há 21 prédios com mais de 200 metros de altura em construção no Brasil. Quase todos residenciais. Todos com anúncios nos quais se autodenominam "icônicos", "épicos" ou "exclusivos".
Só que para alguma construção ser considerada ícone, ela requer admiração de milhares ou milhões de pessoas. Sex symbol só é sexy se todo mundo o desejar. Já o "ícone" da propaganda pode virar um pirulão desagradável e desconhecido ao ficar pronto.
O prédio mais alto do Sudeste, a região mais rica e mais "coberta", fotografada e analisada por qualquer mídia no país, chama-se "Concordia Corporate". Foi concluído em 2017. Oito anos depois, é merecidamente anônimo.
Nunca ouviu falar? Acredite: nem os mineiros o conhecem. Fica em uma das cidades com maior renda per capita do Brasil, Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Você consegue vé-lo do centro de BH.
Como dinheiro não é documento, tadinha de Nova Lima, em seu mar de arranha-céus não tem unzinho que tenha virado ícone arquitetônico. E o Concordia Corporate, com 172 metros de altura, tem a graça de um armário frigorífico. Nem blogueiro deslumbrado vai lá atrás de selfies. É um gigante invisível.
Quem investiu nele achando que viraria "símbolo de Minas", esperando um retorno, ficou no prejuízo.
Não precisava ser assim. O globalmente icônico Chrysler Building, em Manhattan, não está nem entre os dez maiores edifícios de Nova York. Tem 285 metros de altura (319 metros, contando com a antena). Mas nem os turistas mais sistemáticos devem conhecer os dez maiores _ com exceção do Empire State, que teve ajuda do King Kong pro estrelato. Mas a ousadia art déco e a riqueza de materiais fazem todos os demais racharem de inveja do Chrysler.
Nem pra selfie
O maior edifício do Nordeste tem onze metros a mais que o mineiro. Fica em João Pessoa e se chama "Tour Geneve" (gente cafona é incapaz de dar nomes não cafonas aos seus empreendimentos; podem até contratar uma agência de branding, mas pelo "job", os publicitários que se acham cool vão batizar de forma cafona sem culpa).
O Altiplano, bairro da capital paraibana que se orgulha de ser uma versão acanhada da Barra da Tijuca, tem vários prédios com mais de 40 andares. Como não fica em Santa Catarina, não é alvo da militância partidária desinformada. Mas é mais inóspito que Barra da Tijuca e BC juntas. O Tour Genéve, pelo menos, tem um bar e um mirante, que o deixam menos sisudo que o Concordia. Mas até seus andares residenciais têm cara de prédio de escritórios.
Mesmo estando na região mais idealizada e fetichizada pelos turistas de alta renda em São Paulo, não conheço um turista que diga que vai ao Nordeste "pra conhecer a Tour Geneve". Nem pra selfie.
E o prédio mais alto do Brasil fora de Balneário Camboriú fica em Goiânia, e se chama Órion Health and Business Center. Órion, caçador da mitologia grega que deu nome até a constelação, não merecia um espelhado genérico. Tem uma filial do hospital Albert Einstein, um hotel, consultórios e um shopping.
Pra comprovar que a arquitetura é avacalhada em todas as regiões do Brasil, o Órion foi agraciado com o prêmio Lucio Costa, dado pela Câmara dos Deputados, que destaca "mobilidade, saneamento e habitação". O hotel-shopping-centro médico que não tem uma única calçada amistosa com o pedestre, que tem entrada e saída de veículos por todos os lados, e que não tem moradia, recebeu a distinção do Congresso. Nem dá pra rir.
Na Cidade do México, tão subdesenvolvida quanto as nossas cidades, tão desigual, quase tão pouco educada, há diversos arranha-céus que foram premiados em todo o mundo (por experts, não por políticos ou por gente comprada pelo mercado imobiliário). Projetados por mestres locais, como Benjamin Romano, Alberto Kalach e Ricardo Legorreta, e por nomões internacionais, de Richard Rogers a Richard Meier. Esses, sim, atraem turistas e multinacionais que se instalam neles. Quer dar uma olhada (e uma invejada)? Mostrei esses colossos em um dos meus vídeos.
Pablos Marçaizinhos
Como já falei o suficiente nesta coluna e no meu canal no YouTube dos horrores de Balneário Camboriú e da estrovenga da Senna Tower, não quero me repetir. Até porque duvido que algum dia fique pronto. Mas o marketing da obra indica uma sobrinha do falecido piloto como "autora do projeto arquitetônico". Nisso, a Senna Tower é a caçula de todos esses arranha-céus citados. Nem especialistas saberiam dizer quem projetou esses prédios. A arquitetura nunca é levada em conta por essa turma que, depois, fica irritadíssima ao ser (raramente) criticada pela ausência de qualquer credencial arquitetônica.
Querer colocar um prédio de 50, 60 andares numa cidade, que mudará o horizonte em diversos bairros, sem ter o menor repertório estético, e ainda não aceitar criticas não me entra na cabeça. Se a sua única preocupação de vida é a conta bancária, não se irrite por não ter reconhecimento intelectual. Fazer algo bonito, criar legado, nunca entrou em suas dez maiores prioridades.
Infelizmente, como desinformação e ideias erradas se alastram mais rápido que incêndios florestais, prefeitos por todo o Brasil prometem "fazer o prédio mais alto do país". A pablo-marçalite-bossal é epidêmica. Do prefeito de Sorocaba ao de Belo Horizonte, homens públicos que deveriam zelar por mobilidade, educação, parques e praças, e atrair investimentos inteligentes, acham que qualquer pirulitão é desenvolvimento. Mas entendem de arquitetura o que eu entendo de golfe. Mas, pelo menos, eu não pontifico sobre golfe, nem tenho poder de alterar campos e buracos.
Antes que esta coluna seja apropriada e adulterada pela turma demagógica das casinhas, um lembrete: o maior problema urbano produzido pelo mercado imobiliário brasileiro não são os 21 prédios muito altos. São milhares e milhares de casas em condomínios fechados, com piscina e gramadinho, alto consumo de asfalto, água e CO² pelo país inteiro. Cercadas por muros altíssimos, e onde toda e qualquer atividade requer um automóvel. E igualmente toscas em sua arquitetura. Como são mais escondidas, não causam a revolta dos paliteiros que copiam BC.
