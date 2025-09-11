Mooca é o bairro com mais potencial de SP; será também desperdiçado?
A Cyrela, a Reag e a Prevent Senior colocaram as mãos em três das maiores joias da Mooca, o bairro que tem o sotaque de São Paulo. Para muita gente, essas três marcas causam calafrios.
A Mooca poderia ganhar uma versão muito melhor do Puerto Madero (ou até de um Palermo Viejo, pra continuar em Buenos Aires). Da Cidade do México a Londres, a Mooca já seria um destino disputado. Mas os próprios mooquensers temem o que vai ser feito com esse patrimônio todo.
A Cyrela venceu um leilão do governo do estado e comprou por R$ 150 milhões a sede da Imprensa Oficial (terreno de 24 mil metros quadrados). Ali perto, o enorme complexo industrial da antiga Antarctica, de 58 mil m², está nas mãos da Prevent Senior desde 2019.
E a Reag —a gestora envolvida no escândalo da lavagem do PCC com postos de gasolina — encabeça a transformação do clube Juventus em empresa, uma SAF. Até promete triplicar o modesto estádio da rua Javari.
São Paulo tem PhD no MIT em desperdiçar oportunidades. Expertise de décadas. Do Largo da Batata ao Anhangabaú, da Marginal Pinheiros à avenida Faria Lima, poder público e iniciativa privada competem para ver quem produz legados mais medíocres nas áreas mais valorizadas ou com maior potencial da Pauliceia.
Potência histórica
Postei um video no meu canal no YouTube mostrando —nem preciso desenhar — o enorme potencial de construções nas mãos de quem já demonstrou não dar a mínima para arquitetura e urbanismo nas últimas décadas.
Herança esquecida
Mas muita dessa história foi esquecida, inclusive pelos herdeiros diretos. Se os líderes da comunidade italiana na cidade não se mexeram sequer para salvar o único hospital italiano, o Umberto Primo (que virou o Cidade Matarazzo, do francês Alex Allard), é bem difícil imaginar quem vá socorrer a Mooca. As dezenas de prédios sem arquitetura do Minha Casa, Minha Vida em construção por lá serão ignorados pelos urbanistas-políticos de sempre. Eles só se incomodam se alguém ousar chamar aquela estética de prédios iguais enfileirados de "soviética". Porque a ideologia está sempre acima da qualidade de vida da população mais carente.
Ausências na Mooca são inúmeras. Não existe uma mísera passagem na estação da CPTM para quem não paga o bilhete —a volta pelo quarteirão da velha Antarctica é coisa para fortes e destemidos, mas quem se importa?
