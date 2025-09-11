Assine UOL
Raul Juste Lores

Raul Juste Lores

Mooca é o bairro com mais potencial de SP; será também desperdiçado?

Raul Juste Lores
Colunista do UOL
Abandonado, antigo complexo industrial da Antarctica virou região para fortes e destemidos
Abandonado, antigo complexo industrial da Antarctica virou região para fortes e destemidos

A Cyrela, a Reag e a Prevent Senior colocaram as mãos em três das maiores joias da Mooca, o bairro que tem o sotaque de São Paulo. Para muita gente, essas três marcas causam calafrios.

A Mooca poderia ganhar uma versão muito melhor do Puerto Madero (ou até de um Palermo Viejo, pra continuar em Buenos Aires). Da Cidade do México a Londres, a Mooca já seria um destino disputado. Mas os próprios mooquensers temem o que vai ser feito com esse patrimônio todo.

A Cyrela venceu um leilão do governo do estado e comprou por R$ 150 milhões a sede da Imprensa Oficial (terreno de 24 mil metros quadrados). Ali perto, o enorme complexo industrial da antiga Antarctica, de 58 mil m², está nas mãos da Prevent Senior desde 2019.

E a Reag —a gestora envolvida no escândalo da lavagem do PCC com postos de gasolina — encabeça a transformação do clube Juventus em empresa, uma SAF. Até promete triplicar o modesto estádio da rua Javari.

São Paulo tem PhD no MIT em desperdiçar oportunidades. Expertise de décadas. Do Largo da Batata ao Anhangabaú, da Marginal Pinheiros à avenida Faria Lima, poder público e iniciativa privada competem para ver quem produz legados mais medíocres nas áreas mais valorizadas ou com maior potencial da Pauliceia.

Acredite: não há um, nem cinco culpados. São dezenas. Prefeitos da direita à esquerda, incorporadores, dos tradicionais aos novatos, de nepobabies a fundos imobiliários, o extrativismo míope de curtíssimo prazo, a pouca leitura e sofisticação das elites, o deixa-disso e políticos sempre pensando no próximo trampolim não conseguem produzir legado.
Só gente com pouca milhagem pelo mundo pode se contentar com as obras que o PIB e governos "gestores" têm entregado nos últimos vinte anos.

Potência histórica

Postei um video no meu canal no YouTube mostrando —nem preciso desenhar — o enorme potencial de construções nas mãos de quem já demonstrou não dar a mínima para arquitetura e urbanismo nas últimas décadas.

Um mísero prédio de luxo em Higienópolis, tão brega quanto os demais lançamentos da cidade, causa barulho e mobilização, até de quem jura se preocupar com os mais carentes. Apenas por estar no quintal de um casarão tombado de magra história e de arquitetura basicamente irrelevante, mas está no bairro certo. Os higienoplers têm acesso à mídia, microfones com alto-falante e algo de atenção com seu umbigo.
Já a Mooca, que tem as dezenas de imóveis realmente históricos que o vitimista Pinheiros nem sonha, é ignorado por nossos preservacionistas de conveniência. A avenida Presidente Wilson (nunca ouviu falar?) era a Faria Lima do Brasil há 150 anos. Na época em que Pinheiros era dividido em três modestas chácaras, a Mooca bombava com a ferrovia e os armazéns que levavam o petróleo de então, o café, rumo ao porto de Santos.
Ali, foram se instalando as marcas da nascente indústria nacional: Bavaria (1882, vendida em 1904 para a Antarctica), Cotonificio Crespi (1897), biscoitos Duchen (1903), Calçados Clark (1904), Tecidos Labor (1910), Lorenzetti (1923), Óleos e Azeites Maria (1942), Arno (1940), e muitas outras marcas posteriores, de fogões Continental a ventiladores Ventisilva e brinquedos Glasslite. A primeira grande greve no país, em 1917, foi na Mooca (desculpa aí, Ruy Castro, por contrariar a sua tese de que tudo, tudo, tudo, nasceu primeiro no Rio. Com uma superpopulação de ex-aristocratas, ex-escravos e funcionários públicos, o Rio não foi tão inovador assim quanto seu famoso escriba defende).

Herança esquecida

Mas muita dessa história foi esquecida, inclusive pelos herdeiros diretos. Se os líderes da comunidade italiana na cidade não se mexeram sequer para salvar o único hospital italiano, o Umberto Primo (que virou o Cidade Matarazzo, do francês Alex Allard), é bem difícil imaginar quem vá socorrer a Mooca. As dezenas de prédios sem arquitetura do Minha Casa, Minha Vida em construção por lá serão ignorados pelos urbanistas-políticos de sempre. Eles só se incomodam se alguém ousar chamar aquela estética de prédios iguais enfileirados de "soviética". Porque a ideologia está sempre acima da qualidade de vida da população mais carente.

Ausências na Mooca são inúmeras. Não existe uma mísera passagem na estação da CPTM para quem não paga o bilhete —a volta pelo quarteirão da velha Antarctica é coisa para fortes e destemidos, mas quem se importa?

A vazia sede da Imprensa Oficial fica a metros de alguns dos restaurantes mais bacanas do bairro (como meu favorito, o Hospedaria), e da centenária casa de massas Di Cunto. Ali, poderia nascer um belo residencial com fruição para atravessar a quadra facilmente. Com comércio de rua, dando vida e segurança às esquinas.
Mas isso é algo que a Cyrela não consegue produzir nem nos fundos do Spot, na avenida Paulista, ou em empreendimentos milionários de Pinheiros à Berrini. A incorporadora que contrata escritórios de design italiano em baixa, como Pinfinfarina, para mascarar o pouco luxo de sua arquitetura, fará diferente logo na Mooca?
O Juventus poderia virar um estádio multiuso, com calçadas vibrantes mesmo em dias sem jogo. Algo comum em arenas da Argentina aos EUA. Mas na mesma ZL, o Itaquerão comprova que investimentos bilionários com dinheiro público nunca pensam na vizinhança. Teremos alguma mobilização pró-Mooca? Ainda dá tempo.

