Mooca é o bairro com mais potencial de SP; será também desperdiçado?

Um mísero prédio de luxo em Higienópolis, tão brega quanto os demais lançamentos da cidade, causa barulho e mobilização, até de quem jura se preocupar com os mais carentes. Apenas por estar no quintal de um casarão tombado de magra história e de arquitetura basicamente irrelevante, mas está no bairro certo. Os higienoplers têm acesso à mídia, microfones com alto-falante e algo de atenção com seu umbigo.

Já a Mooca, que tem as dezenas de imóveis realmente históricos que o vitimista Pinheiros nem sonha, é ignorado por nossos preservacionistas de conveniência. A avenida Presidente Wilson (nunca ouviu falar?) era a Faria Lima do Brasil há 150 anos. Na época em que Pinheiros era dividido em três modestas chácaras, a Mooca bombava com a ferrovia e os armazéns que levavam o petróleo de então, o café, rumo ao porto de Santos.

Ali, foram se instalando as marcas da nascente indústria nacional: Bavaria (1882, vendida em 1904 para a Antarctica), Cotonificio Crespi (1897), biscoitos Duchen (1903), Calçados Clark (1904), Tecidos Labor (1910), Lorenzetti (1923), Óleos e Azeites Maria (1942), Arno (1940), e muitas outras marcas posteriores, de fogões Continental a ventiladores Ventisilva e brinquedos Glasslite. A primeira grande greve no país, em 1917, foi na Mooca (desculpa aí, Ruy Castro, por contrariar a sua tese de que tudo, tudo, tudo, nasceu primeiro no Rio. Com uma superpopulação de ex-aristocratas, ex-escravos e funcionários públicos, o Rio não foi tão inovador assim quanto seu famoso escriba defende).

Herança esquecida

Mas muita dessa história foi esquecida, inclusive pelos herdeiros diretos. Se os líderes da comunidade italiana na cidade não se mexeram sequer para salvar o único hospital italiano, o Umberto Primo (que virou o Cidade Matarazzo, do francês Alex Allard), é bem difícil imaginar quem vá socorrer a Mooca. As dezenas de prédios sem arquitetura do Minha Casa, Minha Vida em construção por lá serão ignorados pelos urbanistas-políticos de sempre. Eles só se incomodam se alguém ousar chamar aquela estética de prédios iguais enfileirados de "soviética". Porque a ideologia está sempre acima da qualidade de vida da população mais carente.

Ausências na Mooca são inúmeras. Não existe uma mísera passagem na estação da CPTM para quem não paga o bilhete —a volta pelo quarteirão da velha Antarctica é coisa para fortes e destemidos, mas quem se importa?