Viagem de vereadores de SP a Nova York é inútil, mas reveladora

Aos 26 anos, em primeiro mandato, Zoe já é uma política velha, de assistencialismo, um deserto de ideias. Vai longe na política.

Zoe e o colega Rubinho Nunes (União Brasil) tiraram licença de sete dias para ir a Nova York conhecer a Times Square. Rubinho quer implantar uma réplica em São Paulo, sabotando a Lei Cidade Limpa. Engraçado querer implantar algo sem ter visitado antes.

A viagem deve estar um tédio. Na quarta-feira, mais da metade dos stories de Rubinho tratavam da política brasileira, de Haddad a Lewandowski. Posou na frente da ONU, um raro espaço onde a prefeitura de Nova York sequer tem jurisdição. Será que ele virou fã de Niemeyer e Le Corbusier?

Ambos foram recebidos pela área de Relações Internacionais da Prefeitura de Nova York. Às vésperas de uma eleição municipal onde o atual prefeito de Nova York tem chance zero de se reeleger, não sobrou muita gente para receber Rubinho e Zoe. Que timing!

Nova York tem umas 150 experiências notáveis de uma metrópole enorme, desigual, mas vibrante para inspirar São Paulo. De segurança à educação, de reocupação de antigas áreas industriais e abandonadas à resiliência climática, tudo fácil de se visitar.

Como é uma cidade compacta e muito densa. onde o transporte coletivo é bem mais valorizado que o uso do automóvel, em meia hora de metrô se chega a vários pontos da cidade. Mas Rubinho e Zoe demonstram no dia a dia que essas pautas não têm o menor apelo para eles.