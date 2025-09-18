Viagem de vereadores de SP a Nova York é inútil, mas reveladora
Zoe Martínez (PL) é a Evita da Câmara Municipal de São Paulo. Em seu primeiro semestre no cargo, gastou 5 milhões de reais em emendas parlamentares, em doações pra hospitais e campeonatos esportivos. Mas nem no perfil dela no Instagram (1,6 milhão de seguidores), a vereadora consegue mostrar qualquer feito, fiscalização ou ideia para a cidade que lhe deu 60 mil votos.
Seu apetite por temas municipais deve ser mais modesto que o meu por kiwi. Seu Instagram tem dezenas de postagens sobre Bolsonaro, STF, anistia, selfies com Michelle Bolsonaro e com o maquiador desta, Agustin Fernandez.
Em oito meses no cargo, Zoe ja fez mais posts sobre o assassinato de Chalie Kirk, o influencer americano assassinado na semana passada, do que sobre qualquer tema municipal. Parece que o Centro, os Campos Elíseos, a Mooca, a Guarapiranga, a Cantareira, os CEUs, Itaquera e o desempenho da Cohab frequentam menos a mente da vereadora do que a pauta americana trumpista.
Aos 26 anos, em primeiro mandato, Zoe já é uma política velha, de assistencialismo, um deserto de ideias. Vai longe na política.
Zoe e o colega Rubinho Nunes (União Brasil) tiraram licença de sete dias para ir a Nova York conhecer a Times Square. Rubinho quer implantar uma réplica em São Paulo, sabotando a Lei Cidade Limpa. Engraçado querer implantar algo sem ter visitado antes.
A viagem deve estar um tédio. Na quarta-feira, mais da metade dos stories de Rubinho tratavam da política brasileira, de Haddad a Lewandowski. Posou na frente da ONU, um raro espaço onde a prefeitura de Nova York sequer tem jurisdição. Será que ele virou fã de Niemeyer e Le Corbusier?
Ambos foram recebidos pela área de Relações Internacionais da Prefeitura de Nova York. Às vésperas de uma eleição municipal onde o atual prefeito de Nova York tem chance zero de se reeleger, não sobrou muita gente para receber Rubinho e Zoe. Que timing!
Nova York tem umas 150 experiências notáveis de uma metrópole enorme, desigual, mas vibrante para inspirar São Paulo. De segurança à educação, de reocupação de antigas áreas industriais e abandonadas à resiliência climática, tudo fácil de se visitar.
Como é uma cidade compacta e muito densa. onde o transporte coletivo é bem mais valorizado que o uso do automóvel, em meia hora de metrô se chega a vários pontos da cidade. Mas Rubinho e Zoe demonstram no dia a dia que essas pautas não têm o menor apelo para eles.
Para uma viagem ser produtiva, menos de um mês de preparativos é nada. Não ter contatos internacionais, nem uma agenda boa, transformam uma missão técnica em passeio.
Fiz dois vídeos recentes no meu canal no YouTube sobre 1% de projetos incríveis que Nova York desenvolveu nos últimos vinte anos. Aqui eu conto a história do parque suspenso High Line, onde antes havia uma ferrovia: https://www.youtube.com/watch?v=qGaPi9EQXB0&t=10s
e aqui a dezena de parques novos surgidos em PPPs entre mercado imobilário e prefeitura nova-iorquina: https://www.youtube.com/watch?v=3T2cqitV9B0
Mesmo no assunto Segurança, que nossa direita adora dizer que é importante, mas que por não estudar ou ler, acaba não se aprofundando jamais, Nova York teria muito a educar nossos vereadores.
OBSESSAO LGBT+
Já Rubinho Nunes (37 anos, 565 mil seguidores no Insta), poderia aproveitar os dias de agenda leve em Nova York para tratar sua obsessão e seus preconceitos variados contra as minorias LGBT+.
Em seu segundo mandato como vereador, e com uma atuação um pouquinho menos apagada que a da colega de viagem, o vereador já tentou tirar a anual Parada Gay da avenida Paulista. Será que sé os bolsonaristas têm o direito de fechar mensalmente a mais paulistana das avenidas?
Rubinho também já tentou proibir as famosas bandeiras do arco-íris de serem hasteadas em prédios públicos. Triplicando a aposta de sua homofobia, apresentou projeto para que "eventos" que façam alusão à prática LGBTQQ+, como a Parada só possam acontecer em locais fechados, o que mataria o evento.
Rubinho também quis proibir crianças na Parada Gay, e comparou o evento a um "puteiro". Disse que crianças não podem ver "pessoas nuas dançando", mas não se sabe o que puritano vereador acha a respeito do Carnaval. Também será proibido?
Felizmente, tais projetos nunca passaram. O vereador apostou em Pablo Marçal contra Ricardo Nunes na eleição municipal do ano passado, então enfrenta uma geladeira política. Não consegue aprovar nada, coitado.
Se fosse um pouco mais viajado, o vereador que morou em Vinhedo até a vida adulta, saberia que crianças, adolescentes e famílias inteiras participam da Parada Gay mais antiga do mundo, a de Nova York. Também poderia visitar Stonewall, o local que originou a primeira revolta LGBT+ dos EUA, e que se tornou patrimônio historico dos EUA.
No papel, Rubinho e Zoe também querem saber o que Nova York faz em política pública pela sua "vida noturna". Estranho que, em São Paulo, ambos não tenham a menor proximidade com quem trabalha na vida noturna paulistana.
Como homofóbicos em geral não são gente muito estudada, vou ajudar na educação do vereador: o prefeito mais longevo de Nova York dos últimos cinquenta anos, Ed Koch, era um solteirão convicto que só não saiu do armário nos anos 1980s porque havia muitos Rubinhos na política americana de então.
Mas todo mundo sabia que ele era gay, e nunca inventou um relacionamento de conveniência. Koch, aliás, é o prefeito que organizou, junto com a Disney e o mercado imobiliário local a transformação da Times Square. Mesmo com telões luminosos nos anos 1970, a região era cheia de tráfico e prostituição, o que comprova que telão sozinho não muda nada.
Todos os prefeitos posteriores de Nova York, até o ultraconservador Rudolph Giuliani, jamais manifestaram qualquer sinal de homofobia. Por ser uma cidade tão cabeça aberta, e tão pouco preconceituosa, Nova York continua sendo a maior e mais rica cidade americana. A Grande Nova York tem um PIB bem maior que o do Brasil inteirinho.
Também recomendo ao vereador assistir a dezena de documentários e filmes de ficção sobre o Studio 54, até hoje o maior templo de vida noturna que Nova York já teve. Ele descobriria que gays dominavam o local. Difícil ser homofóbico e querer participar de vida noturna. São dois mundos opostos. Que tal visitar uma plantação no interior da Carolina do Sul, vereador?
Assim como a direita brasileira ama usar o "vai pra Cuba" para nossos socialistas de iPhone (que querem sinecuras em Nova York, jamais em Havana), a esquerda brasileira poderia sugerir a Zoe e Rubinho que não descansem na democrata, diversa e tão gay Nova York. Poderiam aprender urbanismo e crescimento econômico no Alabama ou no Mississippi. Não se pode pedir coerência a apenas um dos extremos da política nacional.
CONGRESSO NA MIRA
Se não fosse um bate-boca entre Janaina Paschoal (PP) e Zoe Martinez, pouca gente saberia do passeio em Nova York. Em 20 de agosto passado, discursando, Janaína disse para Zoe que "fazer vídeo é fácil. Pega teu salário e compra a passagem", quando o plenário aprovaria a viagem com custos municipais.
Graças a Janaina, alias, Rubinho e Zoe tiveram de arcar com passagens e hospedagem.
Sempre defendi que nossos políticos viajassem para driblar nosso provincianismo e desinformação. Mas tem viagem que merece ser satirizada.
Pode parecer masoquismo hard acompanhar o trabalho dos vereadores paulistanos. Mas, se o eleitor fizesse isso de vez em quando, não se chocaria com o que acontece na Câmara dos Deputados.
Zoe, Rubinho e tantos outros vereadores só falam de politica nacional porque ja estão em campanha para deputado no ano que vem. E facilmente serão eleitos. A Câmara Municipal é apenas um passatempo, e uma maneira boa de poder pagar ate 18 assessores que também já estão ajudando na campanha.
Na história recente, Erika Hilton, Felipe Becari e Delegado Palumbo ficaram pouco mais de um ano na Câmara Municipal e desistiram da cidade. Foram premiados pelo eleitor, sempre cúmplice. Se você acha que só João Doria e José Serra abandonaram a cidade de primeira, você tampouco anda prestando atenção.
