Trabalho de Kongjian Yu é antídoto a piscinões de SP e a palmeiras da COP
A morte do arquiteto-paisagista chinês Kongjian Yu é mais trágica ainda para o mundo porque só agora seu urgente trabalho começava a se internacionalizar. Com beleza nos traços, empolgação na apresentação e talento nos bastidores, ele popularizou o conceito de cidades-esponja, de criar um urbanismo mais permeável a tempestades e enchentes cada vez mais fortes.
No último mês, esteve duas vezes no Brasil. Uma para abrir a Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em Brasília; e depois para a Bienal de Arquitetura, em São Paulo. Globetrotter, ainda teve tempo para dar um pulinho em Paris entre uma e outra.
Uma crítica antiga lamentava que artistas só apareciam no Jornal Nacional quando morriam. Arquitetos, então, nem isso. Muitos deles, porém, com fala empolada e esnobe, tampouco se esforçavam em se comunicar com o povo.
Kongjian Yu furou a bolha, com gosto. Fez TED Talks, palestrou no Texas e até mereceu longa reportagem no Fantástico. Dizia que parte do seu trabalho era convencer prefeitos, políticos em geral. "Arquiteto tem que saber participar do processo político, fazer corpo a corpo", me falou no longínquo 2008, quando ainda era praticamente desconhecido em Pequim, onde criou seu escritório Turenscape, em 1998.
Enchentes mortíferas eram rotineiras no sudeste chinês, onde ele nasceu e desenvolveu seus pioneiros trabalhos, com lagoas de transbordamento dentro de parques em Zhejiang. Só em 2012, quando uma violenta enchente matou 79 pessoas na capital chinesa, virou guru. Sua tese de que as metrópoles chinesas precisavam ser mais permeáveis, substituindo asfalto e concreto por jardins, virou política nacional em 2014. Ele não desaproveitou os holofotes.
É particularmente inspirado no jardim botânico de Qinghuangdao, de 2009, que é ao mesmo tempo atração turística, centro educativo e área para absorver enchentes na cidade portuária no nordeste do país, onde acaba a Muralha da China. As passarelas vermelhas separam as áreas onde os visitantes podem passar, das áreas em que a natureza permanece intocada. Junto com cenográficas esculturas, são demonstração de que para o paisagista, a beleza na arquitetura e na arte era parceira fundamental de seu paisagismo (algo que o aproximava de Burle Marx, aliás).
Para o olhar paulistano, vale bisbilhotar o que ele fez com um antigo aterro, cercado por contenções de concreto, em Sanya, na ilha de Hainan. Imagine nossos piscinões de concreto na periferia virando grandes reservatórios verdes?
No novíssimo Parque da Cidade em Belém, o recinto que será a sede da COP, o paisagismo sugerido pelo projeto vencedor do concurso de arquitetura foi substituído por palmeiras... Daquelas que não dão sombra, nem absorvem cheias. Paisagismo-adorno.
Pior que elas, foi a ideia já engavetada de se espalhar árvores artificiais, coloridas e iluminadas para dar um ar Singapura ao recinto do evento global.
Não deixa de ser coerente com as contradições e hipocrisias variadas que cercam o Verde Palloozza da ONU e dos Barbalho, onde urbanismo virou nota de rodapé.
No ano passado, assim que a tragédia no Rio Grande do Sul colocou o nosso despreparo em maior evidência, fiz um vídeo no meu canal no YouTube explicando o trabalho de Yu.
Na semana seguinte, publiquei outro vídeo, lembrando que os pioneiros parques-esponja do Sul Global não são os chineses, mas, sim, os de Curitiba, desenvolvidos pelo então prefeito Jaime Lerner e pelo engenheiro-urbanista Nicolau Kluppel.
Como a China de hoje, terra do TikTok e do Labubu, é infinitamente mais poderosa em storytelling que a Curitiba dos anos 70 (e mesmo a de hoje), a marca de Yu ficou com a fama e com a autoria. Em arquitetura, então, nem se fala. Curitiba é bem modesta nessa área, e os chineses amam um espetáculo visual, como pode atestar o visitante ao chegar a qualquer aeroporto chinês.
Urbanismo bom precisa vir acompanhado de arquitetura de qualidade. Mas urbanismo bom mesmo é o que não é só grito e histrionismo em redes sociais. Muitos urbanistas-pop de São Paulo, que não dissimulam sua inveja de Jaime Lerner, há anos querem "desmontar o mito" de Curitiba. Mas não conseguem tirar uma praça do papel nas muitas vezes em que estão no poder. Em vez de só celebrarem o chinês, como têm feito, é mais honesto —e mais patriótico —ver no trabalho de Kongjian Yu uma evolução muito aprimorada do pioneirismo curitibano.
