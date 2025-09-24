Trabalho de Kongjian Yu é antídoto a piscinões de SP e a palmeiras da COP

Kongjian Yu furou a bolha, com gosto. Fez TED Talks, palestrou no Texas e até mereceu longa reportagem no Fantástico. Dizia que parte do seu trabalho era convencer prefeitos, políticos em geral. "Arquiteto tem que saber participar do processo político, fazer corpo a corpo", me falou no longínquo 2008, quando ainda era praticamente desconhecido em Pequim, onde criou seu escritório Turenscape, em 1998.

Enchentes mortíferas eram rotineiras no sudeste chinês, onde ele nasceu e desenvolveu seus pioneiros trabalhos, com lagoas de transbordamento dentro de parques em Zhejiang. Só em 2012, quando uma violenta enchente matou 79 pessoas na capital chinesa, virou guru. Sua tese de que as metrópoles chinesas precisavam ser mais permeáveis, substituindo asfalto e concreto por jardins, virou política nacional em 2014. Ele não desaproveitou os holofotes.

É particularmente inspirado no jardim botânico de Qinghuangdao, de 2009, que é ao mesmo tempo atração turística, centro educativo e área para absorver enchentes na cidade portuária no nordeste do país, onde acaba a Muralha da China. As passarelas vermelhas separam as áreas onde os visitantes podem passar, das áreas em que a natureza permanece intocada. Junto com cenográficas esculturas, são demonstração de que para o paisagista, a beleza na arquitetura e na arte era parceira fundamental de seu paisagismo (algo que o aproximava de Burle Marx, aliás).

Para o olhar paulistano, vale bisbilhotar o que ele fez com um antigo aterro, cercado por contenções de concreto, em Sanya, na ilha de Hainan. Imagine nossos piscinões de concreto na periferia virando grandes reservatórios verdes?

No novíssimo Parque da Cidade em Belém, o recinto que será a sede da COP, o paisagismo sugerido pelo projeto vencedor do concurso de arquitetura foi substituído por palmeiras... Daquelas que não dão sombra, nem absorvem cheias. Paisagismo-adorno.

Pior que elas, foi a ideia já engavetada de se espalhar árvores artificiais, coloridas e iluminadas para dar um ar Singapura ao recinto do evento global.