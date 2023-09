É claro que fico feliz com o resultado. Mas também estamos diante de um troço preocupante. Como esquecer que, ao decidir a taxa de juros, por exemplo, o Banco Central leve em conta as "expectativas 'duzmercáduz"? E, para todos os efeitos, essas pessoas operam com modelos matemáticos rigorosos, capazes de cercar as margens de erro. É mesmo? Se a economia andar de lado no resto do ano, termos 3%.

O GOVERNO E O POVO NA CONTA

Quando se vai para o detalhe, constata-se que o consumo das famílias e o do governo contribuíram de forma importante para o nível de atividade. No primeiro caso, mais 0,9%; no segundo, 0,7%. Já a formação bruta de capital cresceu apenas 0,1%, depois de ter caído 3,4% no primeiro trimestre. Os juros reais pornográficos continuam a pesar. Inquestionável: se o governo tivesse seguido a receitinha dos nossos falsos "liberais" -- com sua tara para arrochar os pobres e cortar gastos públicos --, é evidente que não se teria colhido esse resultado.

O governo vive sob marcação cerrada, com os "especialistas" nos próprios interesses a ditar o seu receituário, reproduzido bovinamente pelo jornalismo econômico — que não se cansa de divulgar as projeções que depois são desmoralizadas pela realidade. Querem ver? Os mantras da hora, repetidos nesta sexta por Arthur Lira, presidente da Câmara, em papinho com o mercado financeiro, é tirar da gaveta a reforma administrativa — "contra os gastos" — e impedir o aumento dos impostos. Nesse segundo caso, leia-se: impedir a taxação de offshores e dos fundos exclusivos.

Pode-se dizer de outra maneira: enquanto o Congresso ataca a receita, estendendo a vigência da desoneração da folha de pagamentos e ampliando a mamata para municípios, Lira, o imperador, anuncia aos super-ricos: "Se depender de mim, vocês continuarão a mamar leite de pata". Traduza-se: impede-se o governo de obter a receita necessária para tentar o déficit zero no ano que vem e se tonitrua: "Queremos cortar despesas!" Quais? Ora, aquelas que atendem aos pobres e que são um dos motores do "PIB surpreendente".

MUDAR AS FONTES

Quando Haddad, nesse contexto, fala em déficit zero e lembra as possibilidades de conseguir receita, recebe como resposta de alguns setores, inclusive do jornalismo, um misto de ironia e deboche: é o chamado "tersitismo", de que tratei na minha coluna na Folha desta sexta.

Desde logo, acho que a imprensa profissional precisa dar um cavalo de pau na sua cobertura de economia. Que tal começar por trocar as fontes? Em vez de especuladores, com seus chutes interessados, talvez fosse o caso de começar a ouvir economistas respeitados da academia que não estão alavancados em nada. Ou o que se faz é enganar leitores, telespectadores, ouvintes e internautas. Ou vamos nos conformar com esse papo de "PIB surpreende"? Surpreende, vamos ser francos, os que caíram na conversa de especuladores ou adotam o erro de quem opera com modelos ineficazes. E nem me refiro, necessariamente, às projeções que destaquei acima. Essas já estavam corrigidas pelo PIB também "surpreendente" do primeiro trimestre.