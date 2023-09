Lembrança à margem: na mesma Copa, aí contra a Tchecoslováquia, Pelé percebeu o goleiro avançado e deu um chute do círculo central. E, por um capricho do destino, a bola não entrou. Alguns dos gols mais belos da história são de Pelé. Alguns dos mais belos, mas que esqueceram de acontecer, também.



Cézar Bitencourt, advogado de Cid, deu o seu "drible da vaca". No jogo de corpo, fez que sairia por um lado e saiu pelo outro. Pode não ser o Pelé do direito, mas marcou o gol. Negou que faria a delação -- e, claro!, não lhe cabia mesmo contar quais seriam os seus passos -- e acabou celebrando o acordo.



E, então, devemos nos voltar para Jair Bolsonaro. Cada um faça o que quiser, mas se pode questionar a eficácia de determinadas escolhas. Sua defesa parece errática. Ora as joias não são dele e, orgulhosos, dizem: "Entregamos ao TCU". Ora são, e as pedem de volta já que seriam "presentes personalíssimos".



Mas o que nunca mudou na defesa de Bueno? A afirmação de que ele próprio, Bolsonaro, não tinha controle sobre o destino dos presentes dados ao Brasil. Evidentemente, Cid percebeu que o seu antigo chefe o havia largado ao relento.



Ainda que, no processo de confissão, ele afirmasse o óbvio -- "cumpria ordens" --, o fato é que, sem fornecer elementos novos a respeito dos múltiplos crimes de que é acusado e de como isso se articulava com a chefia, teria uma pesada e passaria uns bons anos em regime fechado.

Mesmo alegando obediência devida, sabia, e também não o ignorava seu advogado, que o cumprimento de uma ordem que sabidamente é criminosa não alivia aquele que a executou.



Com a delação, Cid pode aspirar até ao perdão judicial. Também é possível aliviar 2/3 da pena. No seu caso, significa a diferença, na hipótese menos benevolente, da diferença entre regime fechado e semiaberto -- que, na prática, é aberto no Brasil



Parece que Bolsonaro e sua defesa se esqueceram de que o ex-ajudante de ordens tem vida própria, família e é jovem o bastante para tentar recomeçar. Sua carreira no Exército chegou ao fim. A única coisa aceitável e a expulsão caso não peça para sair. Em qualquer hipótese, não perde a remuneração, saibam.



"Ah, mas quem confessa também não tem benefícios?" Sim. O juiz leva em conta da dosimetria da pena. Num acordo de delação, no entanto, os benefícios são maiores.

Bolsonaro está acostumado a jogar alguns de seus parceiros de trajetória ao mar. Vejam o caso de Gustavo Bebianno, chutado do governo logo nos primeiros dias. Lembem-se da penca de generais da reserva demitidos, todos submetidos a humilhações públicas. Olhem o tratamento dispensado agora a Carla Zambelli e, antes, a Joice Hasselmann



Mauro Cid não quis ser mais um. Comm a diferença de que passaria uns bons anos na cadeia.

Bitencourt não é conhecido como um entusiasta das delações premiadas, o que facilitou o "drible da vaca". Bolsonaro e sua turma realmente'. Cid preferiu a própria liberdade à liberdade daquele que já o tinha abandonado.