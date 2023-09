Leiam trechos da minha coluna na Folha desta sexta:

Há duas formas primárias de se opor ao bolsonarismo. Uma é virtuosa e concorre para enfraquecê-lo. A outra é viciosa porque falsa. Fortalece aquilo que diz combater. O início do julgamento dos golpistas de 8 de janeiro, com Nunes Marques propondo dois aninhos e meio de regime aberto para depredadores dos Três Poderes, talvez contribua para que algumas almas que andaram um tanto confusas, a zanzar pelos círculos do inferno, encontrem o bom caminho. Não será ainda o paraíso; apenas a fuga de certo estado de confusão mental. Já é um ganho. Infelizmente, não há um Virgílio para nos advertir e nos instruir sobre os perigos das profundezas. Nem uma Beatriz a nos guiar para a salvação. É uma pena! Estamos todos cá, dentro de nós, obrigados a fazer escolhas, nem que seja o mal menor.

(...)

O início do julgamento dos golpistas vem nos lembrar a natureza da luta civilizatória. Nunes Marques pediu dois anos e meio em regime aberto para invasores do Congresso e do Supremo. Quem realmente considera que petismo e bolsonarismo são males equivalentes, opostos e combinados, bem, esse está nas profundezas e de lá não sairá tão cedo. Não há Virgílio ou Beatriz que o salve.

