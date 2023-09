Lula evitou perder-se em questões domésticas. Eu mesmo tinha certo receio de que levasse para a arena algumas pendengas que nos dizem respeito, mas não ao mundo — o modo, por exemplo, como "Uzmercáduz" impõem a sua taxa especulativa e escorchante de juros — ou as diatribes da extrema-direita nativa e suas momices de circo mambembe. Mas não. A ascensão de fascistoides (a palavra é minha, não dele) compôs a sua fala, mas, como deveria ser, numa perspectiva global.

O desenvolvimento sustentável e as dificuldades para o mundo cumprir as metas até 2030; a necessidade do combate à fome, que atinge 730 milhões; as imposições dos países ricos nas suas negociações com os mais pobres; o peso das economias superdesenvolvidas no desequilíbrio climático e o não cumprimento das promessas que fizeram às nações em desenvolvimento; a necessidade de reformar a própria ONU e os mecanismos multilaterais; a grotesca concentração de renda que faz com que os 10 maiores bilionários do mundo detenham mais do que somam os 40% mais pobres da humanidade; essa pornográfica desigualdade traduzida também na questão ambiental, de sorte que os 10% mais ricos emitem sozinhos mais de 50% do carbono; a ascensão da extrema-direita autoritária mundo afora, especialmente à esteira de desregulação selvagem do mercado de trabalho — ele empregou a palavra "neoliberalismo"... Tudo isso estava num discurso denso, organizado, aplaudido como raramente, ou nunca, se viu na ONU. Fiquemos nos seus termos.

A FOME E DESIGULADADE

"A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos, que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social à qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde, ou se irá sucumbir a doenças que já poderiam ter sido erradicadas."

MASSA DE DESERDADOS

"O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros surgem aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bodes expiatórios, que corrói o Estado de bem-estar e que investe contra os direitos dos trabalhadores. Precisamos resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito."

QUESTÃO CLIMÁTICA

"Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseados em um modelo com altas taxas de emissões de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implementação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mas diferenciadas. São as populações vulneráveis do Sul Global as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera."

(...)

Queremos chegar à COP 28 em Dubai com uma visão conjunta que reflita, sem qualquer tutela, as prioridades de preservação das bacias Amazônica, do Congo e do Bornéu-Mekong a partir das nossas necessidades. Sem a mobilização de recursos financeiros e tecnológicos não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares - anualmente - para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma promessa. Hoje esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares."

ORGANISMOS MULTILATERIAS

"O princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo - o da igualdade soberana entre as nações - vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema, e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus, e apenas 34 bilhões para países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas."

(...)

"O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Sua paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia."