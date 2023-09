Assim, por ora, afirmo: só será preso se resolver testar as instâncias da Justiça comdelitos novos. Aí é com ele. Os dados revelados pela reportagem de Aguirre Talento, do UOL, e pela coluna de Bela Megale, no Globo, são de extrema gravidade. Se for tudo mentira, tem-se muito barulho por nada. Mas alguém minimamente razoável aposta nisso? Acho que não.

SINAIS

A entrevista concedida por Bolsonaro, no dia 11, a Mônica Bergamo, na Folha, dava pistas de uma grave tensão. Tão logo a jornalista ligou o gravador, ele desandou a falar, antes mesmo que ele fosse feita a primeira indagação. E jurou que jamais investiu em alguma coisa parecida com golpe de Estado. Sempre, asseverou, ficou dentro das tais "quatro linhas", a metáfora mais aborrecida da história da humanidade para se referir à Constituição.

Eis aí. Então era mesmo a questão do golpe o que o assustava.

Acrescente-se ainda: depois de fazer elogios a Mauro Cid, disse que só a invencionice poderia ligá-lo a qualquer tentação disruptiva. Para todos os efeitos, rasgou elogios a seu ex-ajudante de ordens e assegurou que este não participava de suas conversas com a cúpula militar, até por uma questão de hierarquia... Convém lembrar: o próprio entrevistado evocou tal circunstância. A pulga estava atrás da sua orelha. Parece-me que, antes mesmo de virem a público alguns detalhes da delação de Mauro Cid, o próprio Bolsonaro intuiu qual era o caminho mais curto para a cadeia. Virá, sim, depois do trânsito em julgado. Mas convém lembrar o 312 do CPP, como já adverti..

Vocês sabem avaliar o noticiário. A defesa de Bolsonaro obviamente negou que o tal encontro tenho acontecido. Sim, o então presidente derrotado manteve encontro sigiloso com os comandantes militares. E também com Felipe Martins, aquele militante de Internet que, espantosamente, virou assessor internacional de um presidente da República... Já causou sensação no Senado ao fazer um gesto com as mãos que simboliza o "White Power". Disse que só estava ajeitando o terno. A Justiça Federal acreditou nele.

Cid teria dito em sua delação que foi justamente Martins a levar para a reunião a minuta de um golpe, em companhia de um padre — Deus nunca pode faltar nessas horas — e, vejam vocês!, de um "jurista"! Não saberia dizer, até onde se apurou, seus respectivos nomes. Se é o mesmo documento encontrado com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e que lhe rendeu uma preventiva, isso ainda não está claro.