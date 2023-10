Qualquer dos 11 (no momento, 10) pode pedir uma votação presencial. E, por óbvio, não estou aqui a dizer que se trata de uma manobra ilegal. Mas só um mau analista se escusaria de lembrar o espetáculo grotesco a que já assistimos. As respectivas defesas, infelizmente, utilizaram o tempo que lhes era reservado menos para provar a inocência do seu cliente do que para atacar os juízes. Um deles, basta fazer a pesquisa, ocupou parte de sua exposição para falar de si mesmo. E agora se pode encontrá-lo nas redes a convocar uma manifestação de bolsonaristas cujo alvo principal, adivinhem..., é o Supremo.

Não sei quais são os doutores desta feita. Espero, de verdade, que não sejamos expostos de novo a cenas constrangedoras como aquelas a que assistimos. A tarefa, obviamente, é difícil. Tentar provar que aquelas pessoas foram presas do Palácio no Planalto, que acabara de ser depredado, e não incorreram nos tipos penais em que foram enquadradas não é esforço corriqueiro. E isso, obviamente, pode levar o defensor a desqualificar o juízo, dada a impossibilidade de evidenciar a inocência do réu.

A transmissão ao vivo das sessões excita os bolsonaristas nas redes. Vimos isso. A cada ataque estúpido de que o tribunal foi alvo, perpetrado ou pelo ardil ou pela ignorância pura e simples de supostos defensores, a turma vibrava. na certeza de que "verdades" estariam sendo ditas na cara dos togados, não se indagando nem mesmo se aquelas diatribes eram ou não positivas para quem estava no banco dos réus. O que importava era produzir ofensas e ruídos. E todos apanharam, incluindo Maquiavel, Saint Exupéry, aquela raposinha chata e o principezinho...

Veremos o que vai acontecer. Mendonça, já sabemos, queria que tudo tramitasse na primeira instância. Foi derrotado na tese. Ao examinar as denúncias, opôs-se a que os detidos no QG do Exército se tornassem réus. Cabe lembrar que a dinamite com que se tentou explodir o Aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro saiu dali. E, como já deixou claro, não reconhece que aqueles presos em flagrante nas respectivas sedes depredadas dos Três Poderes tenham cometido crime de golpe de Estado; para ele, trata-se apenas de tentativa de pôr fim ao Estado de direito. Só para lembrar: Nunes Marques não vê nem uma coisa nem outra. Para este, aquela gente toda estava como Tim Maia: "Eu preciso descobrir/ A emoção de estar contigo,/Ver o sol amanhecer,/E ver a vida acontecer/ Como um dia de domingo."

Escrevi lá no alto que os votantes podem colaborar para a celeridade mesmo no formato tradicional. Entendo que os que concordarem com o voto do relator poderiam fazê-lo por intermédio de uma declaração: "Sigo o relator". Os que divergirem parcialmente poderiam se dedicar, então, apenas aos aspectos em que dissentem. Todos os votos, é bom lembrar, são públicos e podem ser examinados por qualquer pessoa. Não caiam, ministros, nas armadilhas da procrastinação.

O STF virou, reitero, a Geni dos idiotas e dos canalhas. E é claro que haverá mais uma chance com o julgamento presencial. Há outras frentes de ataque à Corte. Daqui a pouco volto ao tema. Aguardem.