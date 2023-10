A súcia ideológica que não teme nem mesmo mercadejar a morte reclamou de o país não ter citado o nome do Hamas e de ter reafirmado a solução em favor dos dois Estados, como se isso fosse um mal e estivesse a indicar algum flerte com o caos.

A suposição é uma aberração. Pouco importa o que digam este ou aquele políticos ou militantes, o fato é que o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU e lhe cabe, precipuamente, cobrar a cessação de qualquer hostilidade que ecloda mundo afora, distinguindo, quando evidente e inequívoco, quem é o agredido. A condenação é clara, sem subterfúgios ou ambiguidade. "Ah, mas não citou o Hamas..." Nem deveria. Quem está na ONU na condição de "observador" é a Autoridade Nacional Palestina, que não agrediu ninguém.

UM ANALISTA JUDEU DO NYT

A ilação de que a referência à questão dos dois Estados é imprópria é coisa de gente disposta a pescar em águas turvas... de sangue. Há analistas de meia-tigela que estão confundindo seu ódio ao governo Lula com os fatos objetivos. Na sequência, não vou sugerir que vocês leiam o texto de algum moderado palestino. Recomendo, até como um "detox" contra a burrice, dois artigos de Thomas Friedman no "New York Times". Suponho que ele esteja entre os insuspeitos de simpatia pelo Hamas ou de viés esquerdizante ou antissemita. Posso discordar dele às vezes, mas estúpido nunca foi.

Num texto sobre os atos insanos, com tradução publicada no Estadão, faz especulações de várias naturezas — o mundo está perplexo, e Friedman também. Pergunta, por exemplo, se a razão principal do terror é uma encomenda feita pelo Irã, um dos financiadores do Hamas, com o objetivo de interromper a aproximação da Arábia Saudita com Israel, que já havia celebrado entendimentos, noto eu, com outros países árabes, como Marrocos, Sudão, Emirados Árabes e Bahrein. Esses países árabes teriam visto nesse caminho, também no horizonte dos sauditas, um modo de enfraquecer o regime dos aiatolás. Para quem sabe ler, nem é preciso cortar o "t", não é? Reproduzo um trecho, mexendo um tantinho só na tradução em benefício da precisão. Leiam com atenção:

"Por que o Hamas lançou esta guerra agora, sem qualquer provocação imediata? É de se perguntar se não terá sido menos em nome do povo palestino e mais a mando do Irã, um importante fornecedor de dinheiro e armas ao Hamas, para ajudar a impedir a normalização das relações entre a Arábia Saudita, rival do Irã, e Israel. Tal acordo, tal como estava sendo elaborado, também beneficiaria a Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia, mais moderada — ao proporcionar-lhe uma enorme injeção de dinheiro da Arábia Saudita, bem como restrições às colônias israelenses na Cisjordânia e outros avanços para preservar uma solução de dois Estados. Como resultado, os líderes da Cisjordânia poderiam ter ganhado um impulso desesperadamente necessário de legitimidade por parte das massas palestinas, ameaçando a legitimidade do Hamas.

O acordo EUA-Arábia Saudita-Israel também seria um terremoto diplomático que, muito provavelmente, exigiria que Netanyahu abandonasse os membros mais extremistas do seu gabinete em troca da formação de uma aliança entre o Estado judeu e os Estados sunitas do Golfo Pérsico contra o Irã. No seu conjunto, seria uma das maiores mudanças nas placas tectônicas da região em 75 anos. Na sequência deste ataque do Hamas, esse acordo está agora congelado, uma vez que os sauditas tiveram de se ligar mais estreitamente do que nunca aos interesses palestinos, e não apenas aos seus próprios interesses."