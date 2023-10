Netanyahu e seus extremistas, não cansa de apontá-lo a imprensa responsável de Israel, avaliou que o Hamas já não oferecia tanto perigo, especialmente com Gaza sob bloqueio, e se dedicou à desmoralização metódica da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Adiava-se, pois, sem prazo — ou para nunca, como querem os sectários que dão o tom do governo — a solução dos dois estados. Volto ao estatuto.

O Artigo 7º termina assim:

"A hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem por detrás de árvores e pedras, cada árvore e cada pedra gritará: 'Ó muçulmanos, ó servos de Alá, há um judeu por detrás de mim, venha e mate-o' -- exceto se se tratar da árvore gharqad, porque ela é uma árvore dos judeus."

Vai acima uma citação de autoria de Muslim ibn al-Hajjaj (815-875) — ou Imã Muslim —, que escreveu um dos "Hadths", que é a compilação de supostas comunicações orais de Maomé. A sua, "Sahih (autêntico) Muslim", é uma das duas mais influentes entre os sunitas. O fragmento acima está no livro 41.

Releiam o trecho e comparem com os desatinos sangrentos do dia 7. Há centenas de passagens pacifistas no Alcorão — e muitas, sim, com apelo à violência, como acontece na Bíblia, cumpre notar. Os arautos do fim dos tempos escolheram a parte de uma compilação que fala na eliminação de um povo; que ensina os muçulmanos a desconfiar até da única árvore — gharqad ("lício" em português) — que não delataria o inimigo. Isso é só um delírio do Século IX? Em 2014, o mufti (intérprete do Alcorão) egípcio Ali Gomaa disse numa TV do seu país que os judeus plantam muitos pés de gharqad na Cisjordânia para se esconder dos muçulmanos no Juízo Final.

"VOCÊS ARRUINARAM TUDO"

Por que lembro aqui a essência do pensamento daqueles que tiranizam seu próprio povo em Gaza? Porque nem mesmo a loucura do Hamas, com a qual é impossível negociar -- e Netanyahu negociou, destaque-se, sempre para enfraquecer a ANP --, deve nos levar a concluir que o atual governo de Israel não tem responsabilidade nenhuma no que está em curso.

Mais uma vez, remeto-os a uma parte de um artigo do americano Thomas Friedman, um dos mais destacados jornalistas judeus do mundo, no New York Times, com tradução do Estadão. Observo que, antes de chegar ao excerto que destacarei, ele antevê coisas terríveis, especialmente para o povo palestino. Com espírito fatalista, afirma estar "100% ao lado de Israel contra o Hamas, porque Israel é um aliado que compartilha muitos valores com os Estados Unidos, enquanto o Hamas e o Irã se opõem ao que os Estados Unidos defendem".