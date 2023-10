Aqui no Brasil e em toda parte, atribui-se ao Hamas um cálculo que tendo a achar um tanto forçado: o de que teria agido para atrair Israel para uma armadilha, a saber: a invasão de Gaza. Nesse caso, um dos Exércitos mais bem-treinados do planeta, que desenvolveu uma sofisticada indústria da guerra, com recursos técnicos criados no próprio país, estaria sendo atraído para uma armadilha. Será mesmo? Tenho certeza das convicções homicidas da milícia, mas me parece que estão a superestimar a sua periculosidade estratégica no campo militar. Atribuir ao inimigo dotes extraordinários, especialmente os malévolos, é uma forma de legitimar a reação, qualquer que seja ela.

Tendo a achar que as coisas podem ser um tantinho diferentes. Eu me pergunto se o plano, depois da barbárie do dia 7, já não é este que está em curso. Não confundam a bolha da Internet no Brasil, em que os bolsonaristas tentam sequestrar a causa israelense — Eduardo Bolsonaro, o "pensador" da família, parece candidato a porta-voz das Forças de Defesa —, com o que se passa no resto do mundo. A barbárie perpetrada foi de tal sorte que me obrigo a concluir que a reação mundo afora foi fria quando se considera a enormidade dos atos. Os estudiosos do antissemitismo fiquem atentos. Acrescente-se: países como França e Alemanha houveram por bem proibir manifestações contra os ataques a Gaza.

Até a contabilidade deste domingo, eram 1.400 os mortos do dia 7; em Gaza, 2.670, não considerados aí os 1.500 membros da milícia que teriam sido eliminados em território israelense. Mesmo que se excluam estes, chega-se nesta segunda ao dobro de palestinos mortos. Os dados macabros são inéditos entre civis dos dois lados.