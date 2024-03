Pressão dos EUA contra TikTok expõe falácia contra regulamentação das redes

A Câmara dos EUA aprovou ontem, por esmagadora maioria, uma lei que impõe à ByteDance, de origem chinesa, ou a venda do TikTok a um grupo do país ou o fechamento. Simples assim. Por quê? Há a desconfiança, que começou no governo Trump, de que os chineses, por intermédio da plataforma, roubem dados dos americanos, ameaçando a segurança nacional.

Os deputados da "Pátria da Liberdade" aprovaram a proposta por 352 votos a 65. Entre os republicanos, 197 a 15; entre os democratas, 155 a 50. Joe Biden já disse que, se passar também no Senado, ele sanciona o texto com gosto.

Huuummm... No Brasil, os amantes do "livre mercado" acusaram Lula de aderir ao socialismo porque a Petrobras decidiu reter, atenção!, dividendos extraordinários. Fala-se de uma petroleira que rendeu o terceiro maior lucro da história das companhias de capital aberto do país. "O que tem uma coisa a ver com outra?" Vamos ver.

O projeto aprovado é de deixar Vladimir Putin branco de inveja:

1: proíbe serviços de Internet para aplicativo cuja origem seja um país considerado inimigo dos EUA -- pouco importando se o empreendimento é privado ou não. Lula chegou a dizer que as "empresas brasileiras [de que o governo é acionista ou controlador] precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo", e o acusaram de querer exterminar o capitalismo;

2: qualquer aplicativo operado pela ByteDance, TikTok ou subsidiária passa a ser considerado um adversário estrangeiro — e o mesmo se aplica a qualquer empreendimento que o presidente dos EUA considere ameaça à segurança nacional;

3: o Departamento de Justiça vai pra cima de quem violar tais disposições.