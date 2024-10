Depois de sequestro do Orçamento, os reaças querem o Supremo como seu refém

O ponto é outro. Entre 2021 e este 2024, foram empenhados em emendas parlamentares nada menos de R$ 131,69 bilhões, segundo o Portal da Transparência, e efetivamente desembolsados R$ 78,17 bilhões. Para onde vai esse dinheiro, à parte o desvio de rigor em muitos casos? Para os currais eleitorais de deputados e senadores, que, por sua vez, fazem os "seus" prefeitos e vereadores, o que impactará na futura composição do Congresso, cujos integrantes mandarão as emendas para seus redutos, o que vai facilitar a campanha e seus correligionários e assim por diante... Perceberam? Além da óbvia usurpação de competência de um Poder pelo Outro, cria-se um ciclo que garante que o poder permaneça nas mãos dos mesmos. Nesse caso, dinheiro é voto.

O colunismo conservador e o reacionário preferem fazer digressões a respeito do suposto e natural viés conservador dos brasileiros a reconhecer o óbvio: com as exceções de praxe, dinheiro significa voto porque ele azeita as máquinas políticas locais. Prova: levantamento feito pelo "Globo" nos 178 municípios indicados pela Controladoria-Geral da União (CGU) como principais destinos das emendas PIX aponta que, em cem deles, o prefeito foi reeleito, enquanto em outros 45 conseguiu fazer um sucessor do mesmo grupo político.

As emendas parlamentares — USURPAÇÃO ESCANCARADA DE COMPETÊNCIA — se transformaram num caixa fabuloso de campanha, que concorre para impedir a alternância de poder nos municípios, o que tem impacto direto na composição do Congresso. Enquanto durar a aberração, está destinado a ser de conservador para reacionário. Uma das razões por que Lula incomoda tanto é que, com sua história, conseguiu vencer cinco eleições presidenciais — duas por intermédio de Dilma Rousseff.

O Congresso, mesmo com a redemocratização, continuou majoritariamente conservador, de direita. As emendas impositivas começaram em 2016. FHC e Lula, portanto, em seus dois respectivos mandatos, tiveram mais facilidade para compor uma ampla e fiel base de apoio porque era importante aos parlamentares manter proximidade com o poder, uma vez que não tinham a mamata de hoje. A "autonomia" que lhes conferiu a dinheirama das emendas permitiu que se descolassem de planos de governos para cuidar de seus interesses setoriais e paroquiais. A eleição de Jair Bolsonaro foi o momento de glória dessa turma. Ele também não tinha plano nenhum que não fosse a destruição de políticas públicas voltadas para o conjunto dos brasileiros.

COMEÇANDO A VOLTAR AO COMEÇO

Temos um Congresso que depende menos hoje do que antes da parceria com o Poder Executivo, já que lhe solapou parte da competência para a destinação de recursos públicos. Pós Lava-Jato, pós-Bolsonaro e pós-redes sociais, o Legislativo majoritariamente conservador se viu inundado pelo reacionarismo mais abjeto. Na era do desequilíbrio climático, parte da dita "bancada ruralista" assina pencas de projetos que concorrem para o desmatamento.

E, de forma desmesurada, os valentes foram avançando sobre conquistas civilizatórias, certos de que não mais havia quem lhes pudesse botar freios. E, no entanto, havia: o Supremo. Nota à margem: a primeira manifestação de rua contra o tribunal foi convocada pelo então presidente Jair Bolsonaro para o dia 26 de maio de 2019, antes de completar seu quinto mês de mandato. O inquérito das "fake news" foi aberto por Dias Toffoli no dia 14 de março daquele ano porque já estava claro que uma organização criminosa se encarregava de tentar desmoralizar os ministros. O resto é história, e conhecemos o papel desempenhado pela corte, especialmente Alexandre de Moraes, na defesa da democracia e no enfretamento aos golpistas.