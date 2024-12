Embolização de Lula levou à queda do dólar? "Uzmercáduz" e ataque dos cães

O jogo foi escancarado por esse troço a que chamam "uzmercadáduz". Disseram: "Um Banco Central com maioria de pessoas indicadas por Lula não é de confiança; provem o contrário". O dólar a mais de R$ 6 não tinha droga nenhuma a ver com pacote supostamente frouxo de gastos ou trajetória da dívida. Que patacoada! É que o rabo tinha de balançar o cachorro. E balançou. O Copom fez uma reunião que valeu por três: um ponto agora e também nas duas seguintes. E se a inflação não voltar aos 3%? Como já sou meio antigo, lembrei do filme "Queimada", de Gillo Pontecorvo. Metam fogo em tudo. O importante é ter convicção e vencer o adversário. O recado: o BC segue sendo "de confiança".

Sei lá se houve vazamento ou não. Até acho que não. Vazamento do quê? Do óbvio? O "ignorante em economia", mas não em lógica acertou, não é? O fato é que o dólar despencou a partir de uma determinada hora do dia. Bem, a tarefa é ouvir "uzmercáduz"...

E vivi o bastante para ver esses gloriosos pensadores — segundo a Quaest, 80% votariam no golpista Bolsonaro contra Lula, e 65% poderiam escolher Pablo Marçal para evitar os "horrores" do lulismo. A explicação tinha desassombro moral de que essa gente é capaz: é que veio a notícia de que Lula seria submetido a uma embolização — procedimento bem menos arriscado do que avalia essa canalha — e, bem, o resto estava compreendido. Vamos tratar as coisas pelo nome? Apostaram na morte de Lula. Não ousariam dizer tanto porque não se querem pessoas tão horríveis assim. Podem-se edulcorar as prefigurações: "Para eles, a reeleição de Lula ficou agora mais distante". É mesmo? Por quê?

Houve até alguns gênios que especularam — e é impressionante que essa gente não tenha vergonha de dar entrevista — que, com Lula fora de combate, ficaria mais fácil negociar o pacote fiscal, seja lá o que isso signifique. A propósito: quem está fazendo jogo duro para aprovar os textos é o presidente ou são os setores do Congresso que se articularam como organização criminosa e fazem questão de privatizar o Orçamento, ao arrepio de medidas básicas de transparência?

Alguns "doutores" que andam a falar por aí alimentam esses "hooligans" da civilidade com sua conversa supostamente técnica, mas sempre a prever o apocalipse, como se a economia brasileira fosse apenas a expressão do horror. A verdade é que se atravessou a linha e se noticiou, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que esses tais "mercáduz" não estavam pondo preço na viabilidade disso e daquilo. Essa gente houve por bem precificar a vida do presidente. Não há como essa gente fazer um bom país.

Pronto! O Copom deu aas canibais um copo de sangue, para citar personagem da Revolução Francesa, e prometeu mais dois. O que vai acontecer com o dólar? Sei lá, não é? Que alguém leia para o presidente um trecho do Salmo 22, citado no filme "Ataque dos Cães", de Jane Campion: "Tu, porém, Senhor, não fiques distante!/ Ó minha força, vem logo em meu socorro!/Livra-me da espada,/ livra a minha vida do ataque dos cães."