Especuladores e "analistas" enviaram coroa a Lula como "kids pretos" da vez

Reitero: 2026 começou com a disparada pornográfica do dólar na quarta. Alucinados, os especuladores decretaram: "No meio do caminho, há uma pedra; há uma pedra no meio do caminho. E a pedra se chama Lula. Ou cai fora ou vira figura decorativa na Presidência, sem nos perturbar. Até que surja um Bell'Antonio que se disponha a passar nos cobres os ativos estatais nos quais estamos de olho. O antigo ogro da impotência, nosso serviçal estridente, foi inabilitado pela própria burrice e pelo ativismo judicial (odiamos o Supremo e o TSE). Estamos cevando um outro. Nem tão belo de novo, é verdade, mas é nosso Antonio da vez". Pois é... Pace que não será assim tão fácil.

"AS ÁRVORES SOMOS NOSES"

Raramente vi coisa tão patética em franjas da imprensa como a negativa de que tenha havido especulação com o dólar. Já se sabe que houve crime também -- agora se trata de avaliar a extensão.

Que coisa curiosa! Algumas "doxas" foram se definindo nessa área do quase-jornalismo. Recorro a uma adaptação de um antigo viral da Internet. Ficaria assim: "O mercado é o jardim, e as árvores somos noses"... Desse modo, leitores, os mercados somos todos. É por isso que você que me lê vive dando opinião em colunas de economia, certo? Ou vai dizer que não foi chamado para ser judicioso sobre o pacote de corte de gastos, aquele que fez disparar a especulação?... Não???