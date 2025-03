Zelensky esnobou Lula-Xi e agora é esmagado por Trump-Putin: 'Perdi tudo'

No dia anterior, Marco Rubio, secretário de Estado americano, já havia deixado claro o que calara no Salão Oval da Casa Branca, enquanto Trump e seu vice, J. D. Vance esmagavam Zelensky. Afirmou Rubio na Arábia Saudita:

"Acho que os dois lados precisam chegar a um entendimento de que não há solução militar para essa situação. A coisa mais importante com a qual temos que sair daqui é uma forte sensação de que a Ucrânia está preparada para fazer coisas difíceis, assim como os russos terão de fazer coisas difíceis para acabar com esse conflito ou, pelo menos, interrompê-lo de alguma forma. Os russos não podem conquistar toda a Ucrânia e, obviamente, será muito difícil para a Ucrânia, em qualquer período de tempo razoável, forçar os russos a voltarem para onde estavam em 2014?.

Em outras palavras: a concessão da Rússia será estancar o avanço sobre a Ucrânia. É como se Trump dissesse a seu amigão Putin: "Vamos parar por aqui! Faça, por favor, o sacrifício de não expandir seus domínios". E Zelensky? Terá de pagar o espólio de guerra ao aliado, os EUA, e ficar com o inimigo bem mais perto do que estava antes.

Em setembro, há menos de seis meses, Zelensky esculhambou o Brasil e a China em discurso na ONU, sempre encantado com a própria voz:

"Quando a dupla sino-brasileira tenta aumentar seu coro de vozes - com alguém na Europa, com alguém na África - levantando uma alternativa a uma paz plena e justa, surge a pergunta: qual é o verdadeiro interesse? Todos precisam entender, vocês não aumentarão seu poder às custas da Ucrânia".

Lula também havia discursado na ONU:

"Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Essa é a mensagem do entendimento de seis pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades".

Brasil e China propunham um começo de conversa entre Ucrânia e Rússia com estes pressupostos:

1: evitar a escalada da guerra;

2: convocar uma conferência internacional de paz;

3: assistência humanitária e troca de prisioneiros;

4: não utilização de armas de destruição em massa;

5: preservar alvos nucleares, como usinas, por exemplo;

6: preservação das cadeias industriais e de abastecimento global

Lula respondeu, então, ao ataque de Zelensky em entrevista a jornalistas:

"Temos uma tese: que é importante começar a conversar. Eu vou dizer mais. Se ele fosse esperto, diria que a solução é diplomática, não militar. Isso depende da capacidade de sentar e conversar, tentar..."