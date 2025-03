Tolices: punir por pichar estátua com batom? Golpe é pior do que homicídio?

É um vexame que se queira reduzir a agressão às instituições a "escrever com batom numa estátua". Eu me fiz jornalista no período da redemocratização, com uma imprensa comprometida com as liberdades públicas e os direitos fundamentais. Aquela que apoiou o golpe de 1964, conheci por intermédio dos livros. A condescendência com o golpismo, obviamente, nada tem a ver com pluralidade e diversidade. Ele estreita o campo do debate democrático. Se Bolsonaro tivesse sido bem-sucedido no seu intento, não estaríamos, é certo, a debater essas coisas...

Ademais, não é o inconformismo com o tamanho das penas que está na raiz da inaceitável pressão por anistia. O que se pede é que se esqueçam os crimes cometidos pelos golpistas, inclusive os cometidos por Bolsonaro, em nome de uma suposta "conciliação". E, ora vejam, em nome dela, Eduardo Bolsonaro resolveu ficar no "exílio" para pressionar o governo norte-americano a aplicar punições ao Brasil. Um exemplo e tanto de patriotismo.

OUTRAS BURRICES

Mais uma pergunta errada sem resposta certa? Vamos lá: faz sentido que um golpista tenha pena superior à aplicada a um homicida? Resposta óbvia: depende de quais e de quantos crimes cometeu o golpista, ora. Um juiz aplica a lei; não se atém a esse tipo de comparação esdrúxula.

Querem ver como esse tipo de raciocínio induz delinquências intelectuais? Poucos se dão conta, mas existe pena de morte na legislação brasileira, com prescrição constitucional. Está no Inciso LXVII do Artigo 5º, o dos direitos fundamentais:

"XLVII - não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada"

Há pena de morte no país para os crimes militares em tempos de guerra. O Código Militar está aqui. Vocês encontram lá todas as hipóteses, e não são poucas, de pena capital, entre os Artigos 355 e 408.

Saibam: a covardia pode ensejar a condenação por fuzilamento, que é a pensa adotada. Lê-se lá:

"Art. 364. Provocar o militar, por temor, em presença do inimigo, a debandada de tropa ou guarnição; impedir a reunião de uma ou outra, ou causar alarme com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo."