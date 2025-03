Bolsonaro na Folha: mentira sobre pesca probatória e aberração sobre vacina

Faço essa pequena memória para observar que, até então, inexistia motivo para o governo se indispor com o STF. O choque para valer começou quando os ministros se opuseram à necropolítica — "política da morte" — que passou a ditar as escolhas do então mandatário no combate à Covid. Duas notas básicas: tentou violar o pacto federativo e impedir estados e municípios de aplicar políticas de distanciamento social; criou dificuldades para a vacinação. Cumpre lembrar que o calendário de imunização foi definido pelo tribunal.

Com a desfaçatez habitual, este senhor nos diz o que pretende, no campo da saúde, caso recuperasse a elegibilidade, o que não vai acontecer, e conseguisse voltar à Presidência, o que também não se dará. Tentando demonstrar a sua, sei lá como chamar, "honestidade e coerência", diz com um risinho irônico por que jamais pediria que alguém fraudasse um registro sobre vacinas:

"Eu jamais faria um pedido desse para alguém. Eu me desmoralizaria politicamente porque eu sempre fui contra uma vacina que até hoje ainda é um experimento, E eu li o contrato da Pfizer, tá? E mais ainda agora: em cima do relatos do Congresso americano, foi desnudado o que foi a Covid de verdade e a vacina e seus efeitos colaterais".

Ele se orgulha se ser contra a vacina ainda agora e, como se vê, continua a ser um propagandista de teses conspiratórias contra o imunizante. Experimento? Quais "efeitos colaterais"? Como? Desvendou-se "o que foi a Covid"? E o que foi a Covid?

É a essa mentalidade que parte considerável da direita brasileira se subordina. Caso voltasse à Presidência, já sabemos que política de saúde implementaria no caso de uma nova pandemia. Continua a sapatear sobre os respectivos corpos de 700 mil brasileiros e a dizer besteiras homicidas sobre política pública de saúde.

"Mas não será ele o candidato da direita, Reinaldo!" Sim, eu sei. Mas aquele que ambicionar o seu apoio será reverente às suas lições de direito, democracia e saúde?

"Cría cuervos, y te sacarán los ojos".