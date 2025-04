Mentira de Sóstenes 1: Anistia ilegal contemplaria Bolsonaro e afins. Provo

Valadares não economizou. Ele também deu à luz este notável Parágrafo 2º:

"§ 2º A anistia de que trata esta Lei abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas ou não em julgado que limitem a liberdade de expressão e manifestação de caráter político e/ou eleitoral, nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais."

Como não se trata exatamente de uma lei de anistia, mas de uma afronta ao Poder Judiciário e de uma tentativa de fazer do Congresso uma Casa revisora do Judiciário, o autor não se limita a tornar sem efeito eventuais condenações. Anulam-se todas e quaisquer decisões da Justiça anteriores ou posteriores aos atos de 8 de janeiro, desde que se possa alegar "conexão" com eles.

No Artigo 2º, num elogio do vício à virtude, exclui do benefício os crimes contra o patrimônio, com penas pequenas. É como se dissesse: "Não podemos anistiar a depredação. Isso é muito grave. Só vamos esquecer, para efeitos penais, as tentativas de golpe de estado e de abolição do estado de direito e crime de organização criminosa".

AMEAÇA AO JUDICIÁRIO E PROIBIÇÃO DE INVESTIGAR CRIMES

A infâmia não estaria completa, no que diz respeito à promoção da impunidade, se a proposta não ameaçasse o Poder Judiciário. No Artigo 3º, escreve Valadares:

"Art. 3° Caso ocorra o descumprimento desta lei, será caracterizado como abuso de autoridade, nos termos do art. 27 da Lei no 13.869, de 5 de setembro de 2019, nos casos em que decorra a instauração de procedimento investigatório referente aos fatos caracterizados no caput."

Não sei se entenderam: o glorioso deputado, que produz um vomitório introdutório à proposta para demonstrar que o Brasil sempre foi marcado pela "polarização" — olhem aí a palavrinha cretina sendo empregada para tentar promover a impunidade —, achou que era o caso de ameaçar os juízes, o Ministério Público e a Polícia Federal. Assim, se aparecer evidência de algum crime que se pode considerar conexo ao 8 de janeiro de 2023 — e tudo o que aconteceu antes ou depois —, que ninguém ouse investigar ou atuar segundo a sua competência.

Valadares, este impressionante legislador, quer deixar consignado em lei que é proibido investigar quem transgride a lei em caso de tentativa de golpe de estado.