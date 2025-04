Bolsonaro usa hospital de picadeiro no circo da extrema direita e se dá mal

Não duvido de que a condição de saúde de Jair Bolsonaro seja delicada. Suponho que médicos responsáveis não participariam de uma patuscada. Além dos boletins, há o que se pode perceber; as evidências fáticas; a literatura disponível sobre o seu quadro — aquilo que pode ao menos ser compreendido por leigos e leitores dedicados —; as imagens que ele faz questão de, digamos, esfregar na cara do público, numa exposição permanente, de alcance obviamente político e publicitário, das agruras por que passa. E qualquer pessoa, já escrevi e falei tantas vezes, de bom sentimento só pode desejar que ele se cure — também porque tem contas a acertar com a Justiça e com as escolhas que fez. Dito isso, constate-se: mais uma vez ele transformou o hospital, desta feita o DF Star, num picadeiro de circo ruim. Nesta quarta, o ex-presidente armou uma cena patética, constrangendo uma servidora pública, enquanto alguém diligentemente filmava a cena, armada para viralizar nas redes.

Uma oficial de Justiça, como sabem, foi ao hospital para lhe entregar um documento que o notifica da abertura da ação penal pelo STF e o intima a apresentar a defesa. É a regra do jogo. Ninguém estava lá para arrancá-lo do leito; para levá-lo para a delegacia mais próxima ou para metê-lo no xadrez. Ele sentiu o cheiro do que considerou ser uma oportunidade e decidiu gravar um vídeo em que se apresenta como vítima de Alexandre de Moraes, apelando até a Hitler... Vai me obrigar a lembrar quem já apareceu em más companhias em matéria de neonazismo. Chega a simular um chilique com um funcionário do hospital que parece lhe dizer ser necessário verificar sua pressão arterial. E passa a constranger a servidora pública que apenas fazia o seu trabalho.

Uma nota do STF explicou:

"A citação dos réus (Núcleo 1) informando o início da ação penal e a intimação para apresentação de defesa foram determinadas em 11 de abril.

Todos os réus já haviam sido citados entre os dias 11 e 15 de abril.

Em virtude da internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse, normalmente, receber o oficial de Justiça.

A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)."