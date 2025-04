Chantagem escancarada: líder do PL ameaça usar emendas para enforcar Motta

Mas aí veio o líder do PL e ameaça:

"Estamos estabelecendo um limite que é: insere ou não a urgência na pauta amanhã. Se ele não inserir, isso vai significar que ele está rompendo com a gente. Isso não pode ficar 'ad aeternum'"

Huuummm...

Romper significa o quê? Informa a Folha:

"O líder do PL também afirmou que esse eventual rompimento com o presidente da Câmara pode impactar a divisão do valor das emendas de comissão na Casa -- recursos propostos pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado, além das comissões mistas do Congresso Nacional. Segundo ele, há um acordo firmado com Motta e demais líderes partidários que prevê a divisão desses recursos seguindo esta proporção: 30% do valor total que uma comissão tem direito fica com o partido que tem o comando do colegiado, enquanto os demais 70% são distribuídos por Motta às demais legendas."

E quais são as comissões que têm o PL na cabeça? Saúde, Turismo, Agricultura, Relações Exteriores e Segurança Pública. A de Saúde liderou a verba de emendas de comissão no último ano, lembra o jornal.

Sóstenes não economiza nas metáforas e ameaça Motta com o enforcamento:

"Se Hugo Motta romper conosco, eu não preciso respeitar isso. Se for necessário colocar a corda no pescoço, como o STF e o governo fazem com ele, o rompimento até nisso pode afetar. Mas não queremos isso, porque somos cumpridores de acordo. E ele precisa cumprir o dele".

Digamos que o presidente da Câmara fizesse as vontades de líder do PL nas condições dadas... Indago: qual seria o próximo passo?