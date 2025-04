Federação? O Arenão da ditadura voltou. Contra "os últimos 40 anos", claro!

O manifesto de lançamento da federação, lido por Ciro e Rueda, não resiste a uma análise séria quando se contrasta com os votos de boa parte das respectivas bancadas no Congresso. Querem responsabilidade fiscal e social. Como votaram os valentes no caso da manutenção da desoneração do tal Perse ou dos 17 setores? O valor pornográfico das emendas atende a objetivos tão nobres?

O Arenão saúda a democracia dos últimos 40 anos (ufa!), mas avança para o bestialógico com uma tal "demostagnação". Sim, democracia com estagnação. Santo Deus! A saída? Esta:

"Esse Choque exige uma Reforma Modernizadora do Estado. Que será mais que uma simples reforma administrativa. Deve promover a inovação, com o uso intensivo e extensivo de fórmulas avançadas de tecnologia de gestão; repensar a dimensão dos entes estatais; e revisitar a estrutura de cada um dos poderes. Manter o tamanho atual e o peso do Estado é estar na contramão do progresso inscrito em nossa bandeira. É agir em detrimento da população e sobretudo dos que mais precisam dele. O Estado deve ser forte e decisivo na promoção da saúde da nossa gente, na educação que transformará o destino dos jovens e impulsionará a produtividade do país, na segurança e no combate à violência que hoje atemoriza as famílias de todas as classes, e na assistência social aos vulneráveis. E, de outro lado, deve abrir espaço para que a economia do país possa florescer. O Estado não pode continuar sendo um obstáculo à prosperidade."

É música para certos ouvidos. O que quer dizer exatamente? Ninguém sabe. De concreto, por exemplo, tem-se que Nogueira não gosta da ideia de que a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil seja compensada com uma taxação modesta dos ricos. Gostoso é escrever manifesto lastimando que o país esteja em 81ª posição no PIB per capita, mas se sabote qualquer tentativa de fazer os endinheirados pagar ao menos o mesmo imposto pago pelos pobres. Lembro das brutais dificuldades enfrentadas pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) para taxar os fundos exclusivos e as "offshores". Os bacanas acusavam "elevação da carga tributária"...

Vamos dar nome aos bois? É claro que a formação dessa federação mira uma candidatura, e há um nome hoje que está filiado ao Republicanos, mas que pode atrair o Arenão: Tarcísio de Freitas. Já está claro que parte considerável desse aglomerado toma Bolsonaro como uma de suas, digamos, referências, o que não deixa de ser um atraso até em relação à criação do PDS, né?, que ao menos tentava disfarçar a sua vertente golpista...

O governador de São Paulo participou ontem de um evento no mercado financeiro. Afirmou:

"Se você tem um problema fiscal hoje, e, de fato, você tem, não é nada que mexendo três, quatro, cinco alavancas, a gente não bote o país no rumo novamente. E a receita está posta: a gente está falando de desindexação do mínimo, desvinculação de receita, uma reforma orçamentária, uma reforma administrativa que realmente corte custos, retomar um programa de privatizações e concessões (...) Tem uma questão de modelo mental, né?, uma questão de... O pessoal tá querendo operar com um modelo de 20 anos, atrás ou 30 anos atrás, que cabia numa determinada circunstância e hoje não cabe mais. O mundo mudou muito, os desafios são outros (...). Se você fosse para mim e perguntasse, há um tempo atrás, um ano atrás, se seria possível o Milei cortar 5 % do PIB de gasto público em um ano, eu diria: 'Não, isso não é possível, mas foi. Eles fizeram isso lá e observe o que que aconteceu: a inflação caiu, e o fluxo de capital aumentou".

Tarcísio dá alguma concretude ao palavreado da tal Federação. A "modernização" é um processo de "mileização" da economia brasileira, como se ambas tivessem a mesma complexidade. "Desindexação" do mínimo significa o que... a palavra significa, vale dizer, sem correção nem mesmo da inflação? A desvinculação de receitas tem uma tradução prática: redução das verbas de saúde e educação. No modelo Milei, a reforma administrativa significaria uma demissão em massa de milhares de servidores públicos. Seria concentrada em quais setores? No caso das privatizações, quais empresas entrariam na lista das ofertas.