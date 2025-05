Motta e Mesa agem contra a porra-louquice e querem Gilvan da Federal punido

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a Mesa decidiram pôr um pouco de ordem no caos que a extrema direita promove na Casa. Há muito se perdeu qualquer noção de limite, e o Código de Ética que deve reger a atividade parlamentar não é nem mesmo uma vaga lembrança. No ritmo em que as coisas se desenvolvem, ou involuem, o destino é o desastre. E, se querem saber, não se está muito longe de um evento que pode mesmo ser trágico. E não exagero.

O Conselho de Ética analisa nesta terça uma representação liderada pelo próprio Motta que pede a suspensão por seis meses do deputado Gilvan da Federal (PL-ES) em razão de ofensas dirigidas à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), que é deputada licenciada. No dia 29 de abril, em sessão da Comissão de Segurança Pública, na presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Gilvan chamou a ministra de "prostituta".

A suspensão do mandato por seis meses só é menos grave do que a cassação. O deputado agora alvo de representação é o mesmo que, no dia 8 do mês passado, afirmou desejar que Lula morra. Disse então: "Quero que ele vá para o quinto dos infernos, é um direito meu. Não quer dizer que vou matar o cara. Mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer o Lula. Por isso que ele tá aí, superou um câncer. Tomara que tenha um ataque cardíaco". No dia seguinte, dizendo-se "cristão", admitiu — ou fingiu admitir — que havia se excedido: "Reconheço que exagerei na minha fala".