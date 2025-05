Pró-tarifas, Bolsonaros usam PCC e CV para fazer do país o quintal de Trump

Um debate perigoso está posto na praça. As consequências podem ser muito ruins para o Brasil. A extrema direita já começou a fazer o serviço porco de sempre. Imaginem um país em que terroristas controlassem áreas de algumas cidades, determinassem a rotina de presídios e contassem com a mão de obra barata de milhares de jovens e adolescentes... Mais: atuariam também no comércio de combustíveis, investiriam no setor imobiliário e contariam até com fintechs... Quem quer investir nesse lugar? Do que falo? Vamos ver.

A comitiva do Departamento de Estado dos EUA que veio ao Brasil, já sabemos, não tem como alvo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, nem está aí para cuidar da... Como é mesmo que os extremistas de direita chamam a tentativa de golpe de estado? Ah, lembrei: "nossa liberdade". No caso, a dita-cuja consistiria em lhes facultar a licença e os meios para que, em nome dos seus valores, eles destruíssem os nossos. É estúpido assim. Eduardo Bolsonaro, aquele deputado republicano do Texas, alardeou que era esse o intuito do grupo chefiado por David Gamble, razão por que se reuniria com seu irmão senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e com seu pai, Jair. A embaixada americana no Brasil desmentiu: o intuito da viagem é tratar dos esforços conjuntos dos dois países no combate ao narcotráfico e ao terrorismo.

Gamble não viu nenhum dos dois, mas um integrante da turma, com efeito, esteve com o senador e com o ex-presidente. Trata-se de Ricardo Pita, conselheiro sênior para assuntos do Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado dos EUA. Flávio reiterou que só falou sobre questões de segurança. Eduardo, no entanto, como uma espécie de porta-voz do pai escreveu: "Ontem, o conselheiro sênior Sr. Pita se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, onde ele se recupera de uma cirurgia. Bolsonaro destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos EUA na região. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington DC, capital dos EUA". A linguagem de altiva subserviência desse rapaz é digna de estudo — no caso, no campo da psicologia.