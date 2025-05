Bolsonarista volta a pedir aos "fiéis" dinheiro para o "Messias" milionário

O ex-presidente está de volta ao mercado de captação de pix — acho que temos de regularizar o plural "pixes". A família já tentou vender camiseta, caneca, perfume, capacete de grafeno... Nada dá certo! Como empresários, são notavelmente incompetentes. Nada rende tanto à família como o dinheiro público — afinal, todos têm suas fontes de sustento em grana do Estado, e como sabem multiplicar! — e a, digamos, colaboração de seus fanáticos.

Na entrevista ao UOL, Jair Bolsonaro disse estar financiando os folguedos de extrema direita de Eduardo Bolsonaro nos EUA. Com que bufunfa? Ora, com aqueles fabulosos R$ 17 milhões que disse ter recebido de doações feitas por seus seguidores em 2023. Pois é... Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo e Cultura — aquele, vocês sabem, conhecido por espancar sanfonas e por dançar "YMCA" quando Trump foi eleito —, apiedou-se do chefe e decidiu lançar uma nova campanha nas redes sociais para arrecadar ainda mais dinheiro.

E fez uma afirmação surpreendente:

"Em praticamente um ano, já foi gasto (sic) com advogado, com despesa, com tudo, quase oito milhões de reais".

Uau!

Bolsonaro recebe quase R$ 100 mil de dinheiro público — é claro! São R$ 12.307,85 de pensão como capitão reformado do Exército; R$ 41.563,98 mensais de aposentadoria da Câmara dos Deputados e mais de R$ 40 mil como presidente de honra do PL — dinheiro que também não é privado porque oriundo do fundo partidário. Como ex-presidente, tem direito a oito servidores e dois carros oficiais. E há a gigantesca estrutura do PL que está à sua disposição. Segundo relatório produzido pelo Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro, o ex-presidente aplicou a bolada de R$ 17 milhões em investimentos em renda fixa no primeiro semestre de 2023.

O molestador de sanfonas, preocupado com a penúria da família, decidiu apelar de novo à galera. Afinal, restariam agora apenas R$ 9 milhões... Lembrou o gasto adicional:

"Agora está tendo o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, e que não é barato morar nos Estados Unidos".