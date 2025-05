Os EUA vão punir Moraes? Vira-latas rosnam sabujice e ódio e querem o caos

Baptista Jr. deu um depoimento devastador nesta quarta. O plano homicida de golpe de Estado padece, a esta altura, de um excesso de provas. Não havendo no ordenamento jurídico resposta possível para salvar os criminosos, então que se apele ao Império do Norte... Quem sabe de lá venha uma expedição punitiva.

TRUMP E MARK MILLEY

Ao ler trechos dos depoimentos do ex-comandante da Aeronáutica tanto à PF como ao STF, eu me lembrei de um outro militar: Mark Milley, que foi chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA entre 2015 e 2019 e chefe do Estado-Maior Conjunto -- vale dizer: a maior autoridade do Pentágono -- entre 2015 e setembro de 2023.

Em 2020, Milley percebeu que Trump se organizava para não respeitar o resultado da eleição. E tratou de tomar as providências para limitar as suas ações à esfera estritamente legal e blindar as Forças Armadas. Os detalhes estão contados no livro "I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year" — algo como "Posso Arrumar Isso Sozinho — O ano final catastrófico de Trump", de Carol Leonnig e Philip Rucker.

No dia 20 de novembro de 2020, com Trump ainda no poder e sem reconhecer a vitória de Trump -- a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, ainda estava por vir --, Milley inaugurou o Museu do Exército e discursou nas fuças do então presidente:

"Somos únicos entre os militares. Não fazemos juramento a um rei ou rainha, a um tirano ou a um ditador. Não fazemos juramento a um indivíduo. Não fazemos juramento a um país, a uma tribo ou religião. Fazemos um juramento à Constituição. Cada soldado representado neste museu, cada marinheiro, aviador, fuzileiro naval, guarda costeiro, cada um de nós protegerá e defenderá esse documento, independentemente do custo pessoal".

Ao voltar ao poder, Trump decidiu remover a equipe de segurança de que dispunha o general, e o secretário de Defesa, o esquisitão Pete Hegseth, anunciou que havia ordenado uma investigação sobre sua atuação à frente das Forças Armadas dos EUA, especulando sobre um eventual rebaixamento de patente.

ENCERRO

Evoco o confronto de Trump com Milley porque a institucionalidade americana, precária nesse particular, permitiu que um golpista como Trump voltasse ao poder, perdoasse os criminosos da invasão do Capitólio e ainda se vingasse dos que o impediram de dar um golpe.