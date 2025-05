Rebelo, o reaça rebelde, a lei, graças do Saci e chifre em cabeça de cavalo

Mas Aldo, numa postura que parece estudada, decidiu ir além. Falou para tentar desmoralizar a acusação, testemunhando sobre o que não presenciou e apelando a supostas questões de língua portuguesa para ironizar a investigação como um todo. Também achou que era uma boa ideia inverter os papeis e dirigir uma inquirição ao Procurador Geral da República...

Existe um disciplinamento legal para o comportamento de uma testemunha, não é mesmo? Está no Artigo 203 do Código de Processo Penal:

"Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade."

Os "especialistas" que criticam o ministro estão a defender, por acaso, que, num depoimento, o juiz deve permitir que a testemunha — que, note-se, nada testemunhou sobre o fatos que os juntaram a todos na sala de audiência — esculhambe a instrução criminal? Qual é a tese delinquente da hora? O direito que teria a testemunha de, sob o pretexto de exercer a liberdade de expressão, mandar para o lixo do Artigo 203 do CPP?

Não. Ela tem de dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntando a respeito da investigação em curso. Pode, sim, silenciar para não se incriminar porque esse direito constitucional subsiste mesmo para as testemunhas, mas não pode mentir. E, por óbvio, o comportamento que busca transformar a sala de audiências num picadeiro tem de ser punido na forma da lei.

O CASO HAMÍLTON MOURÃO

O hoje senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão falou na condição de testemunha de defesa de Bolsonaro, Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Tinha algo a dizer? Vamos ver. Nada há no inquérito da Polícia Federal que aponte que tenha participado da conspirata. Bolsonaro o detestava, como é sabido. Não estava presente, por exemplo, à reunião de 5 de julho de 2022, convocada pelo então presidente para impedir a realização da eleição.

Nada tinha a dizer, por óbvio, sobre as reuniões de Bolsonaro com os comandantes ou sobre a minuta. Disse que não tinha ciência de nenhuma tramoia golpista, que nada lhe foi falado a respeito, ressaltando — e isto me parece verossímil ao menos — que não foi convidado para a conspirata. Todos, claro!, duvidamos que ignorasse ao menos o buchicho. Se sentíamos o fedor das articulações criminosas, por que não ele? Mas notem que nem o juiz (Alexandre de Moraes) nem Paulo Gonet, o procurador-geral da República, cruzaram a linha. Evitaram, por exemplo, uma pergunta que seria muito lógica: "O senhor quer que acreditemos que haveria como o senhor não saber?"