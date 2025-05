Pozo do Rodo não pode fazer apologia do tráfico. E apologia do golpe? Pode?

Quem são os "Poze do Rodo", se me permitem uma pegada metafórica, da, agora em sentido estrito, ideologia? Cantar as virtudes do Comando Vermelho me parece, inequivocamente, um crime. E pregar que se rasgue a Constituição? Aí se trata de simples "direito à divergência"? Se assim é, por que esses valentes não defendem que o tal rapaz divirja de outros regramentos legais sobre o que é e o que é não é crime?

"Não misture! Uma coisa é o narcotráfico, com todas as suas consequências deletérias, outra é a..." Vamos lá: "É a o quê?" Essa gente se dá conta das consequências e desdobramentos para o Brasil caso a aventura golpista tivesse sido bem-sucedida? Aventura golpista, diga-se, que ainda está em curso. As teses de Jair Bolsonaro, agora expressas com clareza por Eduardo Bolsonaro, seu porta-voz, continuam a representar o desmantelamento do estado de direito e do sistema de Justiça. De tal sorte é este o intento, que o deputado licenciado não tem pejo em dizer que tanto o Judiciário como o Ministério Público se tornaram suspeitos para avaliar as suas ações. Colocou-se acima das instâncias do Estado brasileiro. O Comando Vermelho domina áreas do Rio, como se sabe. Eduardo e os Bolsonaros têm a ambição de fazer de todo o Brasil o seu território privado.

CRIME CONSUMADO

"Fazer 'poesia' para o Comando Vermelho e estar ligado à facção têm graus distintos de perigo para a sociedade". Concordo. E é possível que a defesa de Poze do Rodo avance por aí: 1) evocará a tese da liberdade de expressão no caso das letras, com baixa chance de sucesso, mas o crime, infelizmente, é quase irrelevante no que respeita à pena; 2) tentará descaracterizar o vínculo objetivo do rapaz com a facção criminosa. Aí se vai ver a capacidade dos investigadores de apresentar as provas.

Da mesma sorte, uma coisa é escrever e falar besteira por aí sobre golpe. Se todos os que o fazem fossem alvos de ações judiciais, haveria milhões de processos. Na era das redes, o bueiro do capeta não para de emitir miasmas de estupidez. Todos, no entanto, os que hoje são alvos de ações penais ou são investigados em inquéritos ligados a esse assunto partiram para alguma forma de ação direta. E respondem não apenas por apologia do crime, mas por tentar praticá-lo. No caso de golpe de estado, o crime consumado é a tentativa. Afinal, como é sabido, não fosse assim, não haveria como punir golpistas bem-sucedidos.

ENTREVISTAS

Felizmente, no campo da "liberdade de expressão", ainda não se chegou ao requinte de abrir os microfones para Marcinho VP, Marcola e outros expressarem as suas vastas emoções e pensamentos imperfeitos sobre o que é crime e o que não é. Ainda não foram convidados a nos brindar com as suas utopias e desassossegos; ainda não foram estimulados a desenhar as suas prefigurações sobre futuros sorridentes para o Brasil. Por ora, isso tem sido um privilégio concedido aos golpistas sob o pretexto de se garantir a pluralidade de opiniões no Brasil. Chegamos ao requinte de tratar os afascistados como parte do espectro "ideológico" aceitável. Os narcotraficantes, por ora, não ganharam uma pulseirinha para entrar na festa.

Não é que não participem. O crime organizado, nas suas várias modalidades, avançou e hoje já financia a política. Não se enganem: a pancadaria contra a ministra Marina Silva no Senado recendia a desmatamento, mercúrio de garimpo e bosta de vaca ilegal. E, saibam, as organizações criminosas, nas suas várias modalidades, trocam experiência e serviços. Mas, reitere-se, por ora ao menos, os chefões do narco e afins não posam de filósofos. Esse é um privilégio que temos garantido a golpistas.