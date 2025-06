Soberania no palanque. Ou: direita, chulé de Bolsonaro e bafo de Valdemar

A soberania subirá no palanque no ano que vem. Essa é uma das poucas facilidades que a extrema direita e a direita servil a Jair Bolsonaro oferecem ao presidente Lula. E, obviamente, seria tolo dispensar a oferta, mesmo em tempos em que até setores da imprensa preferem piscar para Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, quando ele mete o nariz no Brasil, com Eduardo Bolsonaro e afins a fazer genuflexão para o "buana" do Norte. Vamos ver.

O presidente Lula foi ontem ao Congresso do PSB que sagrou João Campos, prefeito de Recife, novo comandante da legenda. Elogiou o jovem político e destacou a aliança do partido com o PT. Tudo de rigor. E, para surpresa de ninguém, falou na própria candidatura nestes termos:

"Podem ter certeza de que, se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que eu estou, a extrema direita não volta a governar este país".

A retórica é óbvia, mas apela a um cenário infelizmente bastante complexo. Muitos poderia dizer: "Olhe aí, Reinaldo, você vive enroscando com a palavra 'polarização', mas Lula, na prática, aposta nesse cenário". De saída, insisto que o polo oposto da extrema direita é a extrema esquerda, campo a que o presidente obviamente não pertence. Seu governo, de resto, é centrista sob qualquer critério que se queira. Como se sabe, conservadores comandam um bom número de ministérios. Sigamos.