Na cadeia, Bolsonaro terá a chance de se tornar um homem no sentido paulino

Três dias antes, 9 de dezembro, o chefe da organização golpista havia rompido o silêncio — depois de um encontro na véspera com o general Mário Fernandes (o do "Punham Verde-Amarelo) — e deixado claro aos que foram ouvi-lo nos jardins do Alvorada que algo iria acontecer. Fernandes saudou o evento em mensagem a Cid, na linha "finalmente ele decidiu agir". Eis a "preocupação" de que fala Marinho...

AS PROVAS E O QUE FIZERAM NO VERÃO DE 22

Batista Jr., bem, este estava lá. A minuta lhe foi entregue. Freire Gomes, então comandante do Exército, idem. E não pôde negar o óbvio, ainda que tenha tentado, num primeiro momento, edulcorar a realidade. Mas foi compelido a ceder à evidência. Aqueles que Bolsonaro e outros listaram para falar em sua defesa não tinham o que dizer, e as provas materiais colhidas pela investigação nem sequer passaram por eles. Restou-lhes atestar, e isso não deixa de ter a sua graça, as convicções democráticas do ex-presidente -- que, afinal, tem uma história na área. De um lado, provas; de outro, não mais do que afeto pelos réus ou proselitismo ideológico. Quando esses caras todos dizem saber qual será o resultado do julgamento, isso nada tem a ver com falta de isenção do tribunal ou jogo de cartas marcadas: é que sabem muito bem o que fizeram no verão de 22.

É claro que há uma enorme expectativa para ver Bolsonaro cara a cara com Moraes nessa fase da Ação Penal. Aquele apontado como líder inconteste da tramoia passou os quatro anos de seu mandato a dizer as maiores barbaridades, sacando sempre o João 8:32 "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Terá a chance de lembrar a Primeira Epístola de Paulo os Coríntios, 19:12, a saber: "Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido."

Ainda no mesmo Capítulo, Versículo 11:

"Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino."

Na cadeia, Bolsonaro terá a chance, quem sabe?, de se tornar um homem no sentido paulino da expressão. Nunca é tarde para encontrar a verdade e se libertar.