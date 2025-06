Confissão de Bolsonaro sobre grana a Eduardo pede sua prisão preventiva já

Permitam-me um clichê, de que fujo como o diabo da Cruz (alerta de ironia), mas o uso do cachimbo acaba por entortar a boca. O dito "Mito" estava tão habituado a violar a lei; a fazer discurso golpista em porta de quartel; a ameaçar o Supremo em comício de 7 de Setembro; a tramar em reunião ministerial o empastelamento das eleições, que não viu mal nenhum em contar no UOL: "Eu pago as contas de Eduardo nos EUA".

Ocorre que o cara é investigado por prática de crimes — não tenho dúvida de que os cometeu e de que os comete ainda agora. Ele mesmo diz que seu objetivo naquele país é cavar punições para Moraes. Como seu senso de limite é muito estreito, chegou a dizer nas redes que o Judiciário e o Ministério Público são suspeitos para cuidar de qualquer coisa que lhe diga respeito. Mais: faz praça de sua suposta desenvoltura junto ao governo Trump para punir autoridades no Brasil.

Como os dias andam meio atrapalhados por aqui — e até alguns "clowns" racistas, misóginos, homofóbicos (acrescentem aí toda sorte de abjeção) se tornam heróis da liberdade de expressão para os idiotas —, os Bolsonaros contam hoje com um valente time de colunistas na outrora chamada "grande imprensa". Só não consegui identificar até agora o prêmio pago. Certamente não é o triunfo do estado de direito. Algum haverá. E não deve ser a satisfação intelectual de dividir bibliografia com a família... Mas sigamos.

O tal "Mito" deve ter achado que contava uma bravura na entrevista ao UOL. Não! Ele estava confessando, quando menos, a conivência com o crime. Como Eduardo não esconde que seu objetivo é intimidar e punir juízes no Brasil, trata-se evidente coação no curso do processo e de tentativa de interferência na instrução criminal. Em nome de quem age Eduardo?

Pois bem: o fanfarrão fez a besteira de contar, achando que propagandeava uma grandeza, que sustentava Eduardo fora do país. Como, apropriadamente, se abriu um inquérito para investigar as ações do rapaz e como um de seus declarados objetivos é beneficiar o pai, faltava que se tivesse a prova material — acima de qualquer dúvida razoável — de que atuava em parceria com alguém que é réu na ação penal sobre a tentativa de golpe.

Não há mais dúvida razoável ou irrazoável. Bolsonaro teve de confessar à Polícia Federal: sim, ele é o braço financeiro das aventuras do filhote contra o Judiciário. E não é pouco dinheiro. O sujeito que mendiga pix revelou — e talvez tenha suposto que os investigadores já o soubessem — que enviou ao rebento a bagatela de R$ 2 milhões. Para que mesmo? Confessadamente, o cara está lá desde o fim de fevereiro para intimidar o Judiciário. O beneficiário direto de sua ação criminosa, se bem-sucedida, é seu financiador: o pai.