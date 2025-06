Leo Lins: ataque burro a juíza tem deputada amiga; negro perde, piada ganha

O HUMOR PODE TUDO?

Em sua defesa, leio na sentença, que Leo Lins afirmou (transcrevo conforme vai no documento):

"(...) Não quer que alguém se machuque por sua causa. Mas, se a pessoa assiste Tropa de Elite e sai com vontade de dar um tapa na cara de alguém, quem tem que ser punida é essa pessoa e não o ator Wagner Moura. Quem é mais sensível ou tiver gatilhos com alguns temas, espera que entenda que esse show não é para ela. Ficou entre os três melhores shows de standup esse ano. Sobe a foto de fl. 13 do ID 357473624, diz que uma moça com nanismo subiu no palco espontaneamente para que ele fizesse piadas. Depois do show ela inclusive ficou para lhe agradecer. Nas pp. 14/19, também são pessoas que subiram no palco para que ele fizesse piadas de forma espontânea em shows, são todas pessoas com alguma deficiência. Já levou intérprete de libras a seu show, não sabe se outro comediante já fez isso. Não reproduz piadas e conteúdos de seu show em sua vida cotidiana. Acha que piada é no palco. Se está andando na rua e vê uma anã, não vai fazer piada, ou no mercado e vê uma pessoa com sobrepeso, não está no ambiente para isso e ela não está ali para isso."

Bem, os fundamentos da lei 14.532 já responderam à essência de tal argumentação. Pondero, adicionalmente, que, com efeito, Wagner Moura não dá um tapa na cara de ninguém. Quem o faz é a personagem. Pergunta meramente retórica porque não há resposta possível para ela: "Quem é o personagem de Leo Lins nos shows de Leo Lins?" Já que este rapaz tem suscitado debates tão intensos sobre a liberdade de expressão, será ele também a provocar uma contenda sobre "a mimese aristotélica em tempos de 'stand up'"? Que tempos!

Ele não ignora o que faz, como aqui:

"Sou gordo, adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como vou emagrecer? Pegando AIDS! Cê não adora comer de tudo? Sai comendo gay sem camisinha, uma hora dá certo! Essa piada pode parecer um pouco preconceituosa. Porque é".

Sem dúvida.

O dito humorista ainda listou testemunhos de pessoas que integram os grupos minoritários que viram alvos do seu escárnio, como a dizer: "Vejam aqui: não só não reclamaram como gostaram". As imputações de que tratam as leis 7.716 e 13.146 são crimes ditos "formais". Não dependem de uma consequência deletéria imediata ou do apelo de um ofendido à Justiça. Assim é e assim têm de ser porque, no mais das vezes, o humilhado não tem como se lançar contra quem o humilhou. Basta que a coisa tenha acontecido, sem dúvida razoável sobre o havido, para que o Ministério Público entre em ação, com fez. Se não fosse assim, raramente a vítima teria como apelar ao Estado legal contra o seu algoz.

A juíza, com rigor técnico, evoca jurisprudência do Supremo e transcreve:

"No caso de confronto entre o preceito fundamental de liberdade de expressão e os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica devem prevalecer os últimos, na esteira do que decide o Supremo Tribunal Federal há mais de duas décadas, pois 'um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, não podendo a liberdade de expressão consagrar 'direito à incitação ao racismo'", (STF, HC 82424,Relator: Ministro Moreira Alves).