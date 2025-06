Cid expõe digitais de Bolsonaro no golpe. E quando questão da defesa acusa

MORAES: O sr. vai pedir aditamento da denúncia? Em relação aos empresários e ao Pazuello?.

VILLARDI: Não, não, presidente, é que...

MORAES: Fiquei na dúvida.

NOVIDADE ZERO

Epa! O questionamento da defesa então confirma as vinculações de Bolsonaro com a tramoia, em vez de negá-las, ainda que a fala esteja na boca de Mauro Cid. Flagra-se um eventual momento de abulia do golpista, mas não uma desistência. Verão por quê.

Sabem o que há de novidade no que vai acima? Absolutamente nada. A visita se deu no dia 7 de dezembro. Transcrevo trecho do relatório da Polícia Federal de 2024 enviado a Moraes sobre o acordo de delação de Cid:

"O diálogo já demonstra uma atuação do deputado federal Eduardo Pazuello no sentido de propor uma ruptura constitucional, com fundamento em uma interpretação anômala do artigo 142 da Constituição. Nesse sentido, o colaborador Mauro Cid afirmou, em acordo de colaboração, que o general Pazuello integraria o grupo de radicais que queriam reverter o resultado das eleições"

Sigamos com o relatório. Naquele momento, de acordo com Cid, "Jair Bolsonaro desconversou e não quis nem saber". O delator também cita empresários, como Meyer Nigri e Luciano Hang, que teriam pressionado Bolsonaro para que ele obrigasse o Ministério da Defesa a fazer um relatório "mais duro" sobre as eleições com o "objetivo de virar o jogo".