Perguntas absurdas de Fux a Cid provocam frêmitos gozosos nos bolsonaristas

Os bolsonaristas nas redes tiveram frêmitos verdadeiramente gozosos ontem com o desempenho do ministro Luiz Fux no depoimento de Mauro Cid. Não era obrigatório, mas ele decidiu participar. Deu-se o seguinte diálogo:

FUX - E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, na qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar a minuta do estado de defesa, do estado de sítio etc e tal. Esse documento foi assinado?

CID - Não, senhor! Não foi assinado. Em nenhum momento. Não foi assinado. Inclusive era a grande preocupação do comandante do Exército [Freire Gomes]. É por isso que ele me chamava várias vezes: [a preocupação era] que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele [Freire Gomes] acabava sendo a voz mais lúcida, que queria conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo".