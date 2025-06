Flávio diz haver um contrato de gaveta para golpe em 27. E agora, imprensa?

No título da entrevista, a Folha evitou usar a palavra "golpe". Preferiu: "Flávio diz que candidato de Bolsonaro terá de garantir que STF não derrube indulto, mesmo à força". Indagação meramente retórica: como é que tal pessoa imporia uma decisão "forçada" ao ente que simboliza e encarna o Poder Judiciário? Não sendo ela própria a invadir a corte e a estapear os ministros, então é certo que as tropas, de que o presidente da República é a "autoridade suprema", o fariam. Flávio, assim, reincide na interpretação fraudulenta do Artigo 142 da Constituição, que vê as Forças Armadas como o Poder Moderador, tese que até Luiz Fux reconhece como mentirosa. Isso nos remete ao cerne do argumento vigarista de que Bolsonaro buscava impedir a posse de Lula com instrumentos... constitucionais.

Não impressiona nem surpreende que um Bolsonaro pregue que se desfira em 2027, a depender das circunstâncias, o golpe que malogrou em 2022. E olhem que Flávio é visto por alguns como o lado "ponderado" da família. Houvesse alguém de boa-fé a duvidar de que o chefe do clã tentou virar a mesa, bem..., o senador está a dizer, ainda que não empregue estas palavras: "Não só tentamos como poderemos fazê-lo novamente, e aí com mais chance de sucesso. Afinal, até setores da imprensa passaram a achar que, sendo como somos, fazemos parte do espectro democrático. Nós integramos, como dispõe certo clichê hoje em dia, o novo normal". Não se expressaria desse modo por razões distintas e combinadas, mas o sentido seria esse.

QUAIS SÃO AS ASPAS?

Mas, afinal, o que disse Flávio em sua conversa amena com a Folha? Acompanhem esta pergunta e esta resposta, em vermelho.

Um indulto a Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita?

Muito além disso. Por isso que eu estou falando que a anistia é o remédio. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice de condenar Bolsonaro. Ele está inelegível, vai ter que apoiar alguém. Não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto, mas que seja cumprido. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também de que, na hipótese de o presidente dar um indulto para Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus no STF. [Vão declarar que] é inconstitucional esse indulto. Então vai ter que ser alguém na Presidência que tenha o comprometimento, não sei de que forma, de que isso seja cumprido.

RETOMO

Vamos lá. De saída, note-se que o instrumento não seria um "habeas corpus". O advogado Flávio perdeu essa aula. Estava ocupado demais sendo o Willy Wonka dos vários negócios da família. Mas isso é o de menos agora. Notem ali: ele dá como certo, não importa a natureza do recurso, que o STF consideraria inconstitucional, porque é, um indulto. Aí ameaça: o presidente terá de fazer com que "isso seja cumprido". Afirma não saber como... Ora, só existe uma maneira. Sigamos.

Mas como?

É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os Poderes. Tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, no tom de ameaça, estou fazendo uma análise de cenário. É algo real que pode acontecer. Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição com o Congresso para aprovar a anistia, em três meses isso está concretizado, aí vem o Supremo e fala: é inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim.