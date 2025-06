Tarcísio suplanta Bolsonaro e somaria Abraão e Moisés. Trataria STF a vara?

Aí resolveu apelas a passagens do "Êxodo" (3 e 4):

"Deus fez essa aliança com Moisés: 'Vai lá, liberta meu povo do faraó'. 'Quem sou eu para libertar o meu povo?' O que é que Deus responde para ele? 'Eu sou contigo'. Obediência! Tem uma segunda característica da promessa: dependência, impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Só que Deus é o Deus do impossível e fala pra gente: 'Faça o possível!' O impossível deixa comigo, que eu realizo'".

Santo Tomás de Aquino lembraria a Tarcísio que Deus é onipotente para as causas possíveis, ou poderia criar uma pedra que nem ele próprio pudesse carregar, o que destruiria a onipotência, mas vá lá...

Assistam ao vídeo: o governador fala com ar de triunfo, de confiança, com o olhar fixo no futuro... Um profeta! Então vamos pensar.

Um político, pré-candidato à Presidência da República, o preferido "duzmercáduz", da quase totalidade do empresariado, do agro, da mídia, bem, alguém com esses apoios não publica um vídeo como esse por acaso. Depois de 18 horas, enquanto escrevo, o alcance no X é pequeno, mas a postagem rendeu elogios de lideranças político-evangélicas, a exemplo de Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara. E ganhou destaque na grande imprensa.

Como não é nem Abraão nem Moisés, deve-se supor que, na sua fala, o faraó não é o faraó, e a parentela não é a parentela...

QUIS DIZER O QUÊ?

Não é a primeira vez que ele promete libertar o país de suas amarras. Quando fala ao mercado financeiro, refere-se, claro!, ao governo Lula e ao PT. Numa igreja evangélica, aí é melhor atacar o faraó, ainda que inexista um miserável indicador social que não seja melhor na atual gestão quando se a compara com a de Bolsonaro, cujo legado o governador defende. O Deus do "Velho Testamento" não era bolinho com o povo ao qual era hostil, a exemplo do que teria feito com os egípcios. Por aqui, não vivemos as 10 pragas: bastou uma única para sapateou sobre os corpos de quase 700 mil pessoas e tramar um golpe de estado.