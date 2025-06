Acareações: muito barulho por nada e a tática já manjada. E o Fux de sempre

A justificativa é sólida e viria a se provar verdadeira logo depois. O advogado José Luis Oliveira Lima, defensor do general, disse que a decisão do ministro viola a prerrogativa da advocacia e entrou com uma representação na OAB.

Mas não só isso. Falando a jornalistas, Oliveira Lima afirmou:

"O general Braga Netto chamou de mentiroso em duas oportunidades o senhor Mauro Cid, que permaneceu, durante todo o ato, com a cabeça baixa. Ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar (...) Mauro Cid se contradisse mais ainda. Estava constrangido, de cabeça baixa".

Parece que era a imagem que se buscava. Teria viralizado ainda mais do que a fala do advogado. Há um esforço, não só do defensor de Braga Netto, para desacreditar a delação de Cid. Ainda que venha a ser anulada, as provas serão mantidas.

FUX

O ministro Luiz Fux também participou da acareação. E tentou, mais uma vez, pôr em dúvida a higidez da colaboração. Quis saber se o tenente-coronel se sentiu, em algum momento, pressionado a apresentar uma determinada versão dos fatos. Este reafirmou o caráter espontâneo do acordo e lembrou que se fez acompanhar por seu advogado em todos os depoimentos. Que diabo a pergunta tem a ver com o procedimento. Ele já havia feito a mesma indagação quando o militar foi interrogado no Supremo. Parece ser apenas mais uma antecipação de voto...

No fim das contas, o que muda? Nada. A proibição da gravação da acareação — e o confronto se deu diante de dois ministros do STF, do Ministério Público e dos advogados de defesa dos réus — em nada macula o direito de defesa. E, como se pôde verificar depois, acabou por ser providencial porque, tudo indica, o que queria era usar as redes para espalhar uma frase de efeito.

Reitero a leitura que tenho sobre os caminhos escolhidos até aqui: parece que a pretensão é colecionar acusações de supostas violações ao devido processo legal para, em caso de uma virada política, tentar a anulação de condenações. Trata-se de uma estratégia que está mais de olho nas urnas do que no direito.