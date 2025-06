Motta atropela governo em Congresso 'soberano'; hora da luta política, Lula

Em outro momento, Lula voltou a falar sobre caminhar pelo centro, insistindo naquilo que Fernando Henrique Cardoso chamava de "política como arte do possível", para certo desprezo de algumas correntes de esquerda. Daqui a alguns dias, o governo vai anunciar o novo Plano Safra, que baterá um novo recorde. E, no entanto, o presidente não consegue visitar em segurança uma feira do agro. Releiam a fala de Lula: há um certo tom ressentido — ressentimento justo, diga-se.

Não haverá o reconhecimento. No artigo que assina na Folha, Ciro Nogueira escreveu:

"Depois de ter prometido fazer o melhor de seus três governos --fora as duas experiências de Dilma, de triste memória--, o presidente Lula ameaça o Brasil com uma nova candidatura.

Não bastasse o aumento do preço dos alimentos, a obsessão por taxar, taxar, taxar, o assalto aos aposentados, o completo descaso com a violência que só aumenta em todo o país, o presidente se isola da realidade e não consegue ver que só há uma palavra para definir sua volta ao poder: decepção."

(...)

Lula certa vez disse que era uma ideia. É sim, mas uma ideia ultrapassada. E o Brasil e as brasileiras e os brasileiros precisam desesperadamente avançar, conquistar sua dignidade com novos empregos, com um governo que trabalhe para as pessoas e não com as pessoas trabalhando cada vez mais para um governo que gasta demais, taxa demais e entrega pouco. E nada novo."

Permito-me reproduzir trecho de um artigo de Pedro Cafardo publicado no dia 10 no jornal Valor Econômico, que precisa ser lido na íntegra:

"Nesse país infeliz, a inflação está abaixo da média nacional dos últimos 30 anos; a renda dos mais pobres cresce mais que a inflação de alimentos, principal item de consumo nessa faixa de rendimento; o nível de desemprego é o mais baixo da história; o número de pessoas em situação de fome caiu 85% em um ano; a desigualdade de renda é a mais baixa da história, e a renda per capita, a mais alta; o crescimento da produção surpreende positivamente há cinco anos; a safra de alimentos bate recorde; o lucro das empresas financeiras e não financeiras aumenta muito mais que a inflação; a bolsa de valores quebra recordes e rentistas/investidores das classes ampliam seus patrimônios com os juros de dois dígitos."

Minha pergunta é apenas retórica: o tom da cobertura do jornalismo econômico está mais para o artigo de Ciro Nogueira, pré-candidato a vice na chapa do pré-candidato Tarcísio se Freitas (se Bolsonaro não criar obstáculos) ou mais para as verdades irrespondíveis do artigo de Cafardo?

VOLTANDO AO COMEÇO

Nesta mês quarta, dia da barbárie do PDL, o Senado aprovou matéria que já havia passado pela Câmara elevando de 513 para 531 o número de deputados. Vai para a sanção de Lula. O que ele pode fazer? Vetos absolutamente sensatos do presidente, como o despropósito dos jabutis da área de energia, foram derrubados pelos patriotas de um Poder que hoje demonstra tentações não de autonomia, mas de soberania. Como a Constituição pode ser um limite ao vale-tudo e como o seu intérprete final é o Supremo, a disposição retaliatória contra o tribunal é evidente, juntando os discípulos do bolsonarismo com os do "emendismo" -- havendo, claro, os que se entregam às duas seitas macabras.

Há aqui e ali a ilusão de que um novo presidente pode recolocar as coisas no eixo. É mesmo? Nós já conhecemos o resultado do alinhamento de um Executivo reacionário com um Congresso idem. Assistiu-se ao casamento do calote com o Orçamento Secreto, enquanto o golpista se dedicava a destroçar, impune, as instituições. E a resposta, ora vejam, teve de vir do Supremo, o mesmo que promove, amanhã, uma audiência pública para debater as emendas impositivas. A propósito: o ministro Flávio Dino ousou, também nesse caso, aplicar a Constituição, o que se considera uma grande ofensa e uma interferência indevida do Judiciário no Legislativo...