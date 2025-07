Acordo sobre PDL? Ao arrepio da Carta? STF não tem o direito de não decidir

É claro que é ruim que seja eventualmente o Supremo a resolver a patuscada protagonizada por lideranças do Congresso no caso do IOF. Mas eis a pergunta inevitável: qual é a alternativa? Notem: digo ser ruim não porque exista alguma dúvida sobre se cabe ou não ao tribunal decidir, mas porque isso, a rigor, não seria necessário se Câmara e Senado não tivessem decidido rasgar a Constituição nesse particular — e, observo à margem, em muitos outros.

Os analistas enfezados com o governo Lula tonitruam: "Olhem aí, falta articulação política; vejam como o diálogo é ruim..." Esperem. Não nesse caso. No dia 8 de junho, cada passo, incluindo o novo decreto do IOF, foi combinado entre o ministro Fernando Haddad (Fazenda), Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, e David Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado. Concederam depois uma entrevista coletiva. E foi Motta, hoje o mais estridente no ataque ao governo, a dizer:

"Pessoal, primeiramente, dizer que hoje foi uma noite histórica, onde tivemos, acredito que pela primeira vez, pelo menos nesses últimos anos, uma reunião conjunta entre os líderes da Câmara e os líderes do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, toda a sua equipe, da ministra na Secretaria de Relações Institucionais (...) E o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado e do presidente da Câmara, representando as duas Casas, hoje trouxe essa alternativa. Importante registrar aqui: só foi possível graças a esse trabalho que nós fizemos junto ao Ministério da fazenda".

Não só demonstrou que estava de acordo com as medidas como puxou os louros da "noite histórica" para o Congresso. Registre-se que se tratava de uma revisão de decreto anterior. Então, nesse particular, por menos que esse ou aquele gostem do governo, é preciso reconhecer o óbvio: houve, sim, recuo da Fazenda de sua posição inicial, embora atuasse dentro de suas prerrogativas. Deu-se a negociação, e esta, pela voz do próprio Motta, tinha sido bem-sucedida. E por que se roeu a corda? Ninguém sabe. Ou sabemos: 2026 já está no radar, e Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, a mais estridente voz da oposição, já deu a palavra de ordem: nada do governo Lula pode passar no Congresso. Se o país for à breca junto, fazer o quê?