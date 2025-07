Os que querem quebrar os ovos dos pobres têm queixo de vidro para a crítica

Também é matéria de fato que, no mesmo dia 25, enquanto se arquitetava a aprovação do PDL, Motta discursou na reunião da federação oposicionista formada pelo Solidariedade e pelo PRD, com discurso mirando não a democracia ou outra virtuosa generalidade institucional. Preferiu falar de eleição. Nestes termos:

"Eu sei que essa federação vem para engrandecer o debate nacional acerca de uma agenda que tem o povo brasileiro em primeiro lugar; que possamos com racionalidade, com sensatez, enfrentar os problemas que a nossa sociedade tem. E, aqui na Câmara dos Deputados, pela qualidade dos parlamentares aqui representados, eu não tenho a menor dúvida de que essa federação, ela já nasce muito forte. Ela terá, sem dúvida alguma, muita responsabilidade de agora por diante, pelo valor que os seus membros têm, mas para mais do que isso: nós precisamos discutir o que nós queremos para o país a partir de agora, já vislumbrando as eleições do ano que vem. O momento é de trabalho, o momento é de entrega, o momento é de tratar os temas de que o Brasil precisa. E eu não tenho a menor dúvida de que, pelas falas que aqui escutei, essa federação nasce com esse sentimento muito forte de discutir o Brasil e de fazer as entregas que a população espera de cada um de nós".

Claro...

QUEBRANDO OS OVOS

Então vamos discutir o Brasil. Não existe mágica. Eu louvo os economistas desassombradamente hostis aos pobres, não por sua moral intrínseca, mas por sua coragem amoral disfarçada de técnica.... O problema, como se depreende de sua racionalidade impecável, está na vida nababesca dos desgraçados. São todos pensadores da mesma gema do tal Rei do Ovo. Passe-se o facão no Brasil dos pobretões pidões e vivaldinos, e o futuro sorrirá. E se ignorem, por ora, os gastos tributários de quase R$ 1 trilhão, porque, afinal, sabem como é, não se pode fazer omelete sem quebrar, lá vamos nós, os ovos -- frase que não é de Stálin, já fiz tal correção há muito tempo, mas de Nadezhda Mandelstam, viúva do poeta russo Ossip Mandelstam, perseguido pelo bigodudo.

Que pena não ter havido, não é?, um décimo da indignação desses vetustos e realistas senhores — com seus atentos colunistas e comentadores a lhes servir de ilustração — quando se prolongaram, por exemplo, o tal Perse e a desoneração dos 17 setores "empregadores de mão de obra", entre outras mamatas. Sabem como é... São todos contra a "gastança", mas a favor da "entregança" dos cofres a quem tem seus lobbies muito bem organizados em Brasília e em toda parte.

Motta ainda encontrou tempo, no dia 26, de fazer um vídeo engraçadinho, vestindo a camisa do Flamengo, tirando uma onde dos críticos. Ah, claro! Naquele mesmo 25 em que se aprovou o inconstitucional PDL, o Senado referendou votação da Câmara e elevou — deve ser em nome da moralidade pública — o número de deputados de 513 para 531. Sabem como é... Em matéria de gastos públicos, podemos enforcar o último recebedor do salário mínimo com a tripa do último aposentado, mas não podemos deixar desguarnecida a representação popular...