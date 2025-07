Em 3 semanas, trama do centrão, reação de Lula e Trump mudam roteiro de 26

Há pouco mais de três semanas, a candidatura à Presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a derrota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pareciam mais sólidas do que a certeza dos idiotas. Dois eventos intrusos fizeram com que a solidez se desmanchasse no ar. E não! Não estou a dizer que Tarcísio não será candidato ou que o presidente será reeleito. Se eu ganhasse dinheiro fazendo previsões, já estaria rico porque a minha moral pessoal me permitiria arrumar um jeito de enganar os trouxas. Faço análise. A tramoia do centrão, a reação do presidente Lula e o ataque de Donald Trump à soberania do Brasil mudaram o roteiro de 2026. E é disso que trato aqui.

ESBÓRNIA DO CONGRESSO

Parte considerável da população, e parece ir além das bolhas das redes, acordou para a esbórnia do Congresso e para a batalha que lá se trava. "Guerra dos pobres contra os ricos" uma ova! Tampouco contra o Parlamento. Não será o contrário? Não estamos diante de uma investida dos ricos contra os pobres e do Legislativo contra o Executivo? Posso tomar emprestadas as palavras de Paulo Guedes a Igor Coelho, o Igor 3K, no podcast "Flow", no dia 27 de setembro de 2022? Indagado sobre o que faltava fazer, respondeu o então ainda ministro da Economia:

"[Falta] acertar lá em baixo; falta corrigir a tabela do Imposto de Renda, isentar mais. Mas aí você tem que pegar lá em cima, lucros e dividendos, a turma do segundo andar. Sessenta mil pessoas receberam R$ 300 bilhões e pagaram zero! Olha, os governos de centro-esquerda ficaram aí 30 anos e nunca tiveram coragem de botar a mão no andar de cima. Nós estamos falando de megabilionários que... É o que eu sempre disse: 'Você não tem de ter vergonha de ser rico; você tem de ter vergonha é de não pagar imposto. Se um funcionário seu paga 27,5% [de Imposto de Renda], por que você paga zero?"

Boa pergunta. Conclui-se que Guedes conhecia o problema, mas ele também não teve coragem de enfrentá-lo. O dito "Posto Ipiranga" não era tão autônomo assim. O governo de agora ousou fazê-lo, ainda que de forma brandíssima, e a reação foi violenta. Está começando a ficar claro: ou os endinheirados pagam mais, ou a grana vai sair do salário mínimo, da aposentadoria, do Benefício de Prestação Continuada, da Saúde, da Educação... O Congresso ainda está nas cordas nesse debate.