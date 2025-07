Flávio: ou se cede a Trump, ou virá bomba atômica; Bolsonaro e mais ameaças

Na entrevista de agora, ele decidiu explicar por que considera que é melhor atender às vontades de Donal Trump nestes termos:

"Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? 'Somos brasileiros'? Todos nós temos orgulho de ser brasileiros, mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez (sic) com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou: 'Olha, nós aqui somos patriotas; isso é uma interferência do Estados Unidos aqui no nosso país; nós aqui vamos resistir; fora ianques'. Qual foi a consequência três dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki para, aí, depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto duas semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, onde nós não estamos em condições normais; nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump; ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam duas bombas atômicas aqui no Brasil para, depois, nós anunciarmos que vamos fazer anistia; para depois nós anunciarmos... Eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação porque é o que está na carta dele, que é a que a questão da liberdade de expressão nas redes sociais".

O anúncio informal da rendição se deu no dia 15 de agosto de 1945 — nove dias, e não duas semanas, depois da primeira bomba, lançada no dia 6. A formalização só ocorreu no dia 2 de setembro. Mas isso é o de menos. O problema está na estupidez do raciocínio, que ele expressa com ar sorridente e autocongratulatório, como se estivesse tendo uma sacada genial. Nem comento a besteira de inferir que o Japão não se rendeu imediatamente após a primeira bomba por uma veleidade da soberania... Santo Deus!

Observem que este senhor vê o Brasil como um país em guerra e uma potência bélica agressora, que vai ser contida, caso não se renda, por um poder destruidor. E, ao se referir os brasileiros, o sujeito larga um "nós", como se estivéssemos todos, ele inclusive, do mesmo lado, sujeitos aos ataques de Trump. Procura se despir, assim, da condição de interessado no resultado da agressão, embora esteja, como resta evidente, do lado do agressor. Flávio diz o que entende por soberania.

BOLSONARO

Flávio demonstra ser o pai escarrado. Este se manifestou ontem à noite, depois de se esconder na Bíblia. Reproduzo em vermelho o que falou. Comento em preto.

"Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo Governo dos Estados Unidos."

Se preciso, releiam. Trump, nas suas palavras, "comunicou e justificou" o tarifaço. E o "Mito" faz o quê? Alô, agro! Alô, indústria! Alô, setor financeiro! O grande líder é um serviçal de quem agride o país.

"A medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo."

Qual afastamento? De que compromisso histórico o atual governo brasileiro declinou? Notem que ele segue justificando as ações de Trump.