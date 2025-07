Trump acertou em cheio Tarcísio, o "I Juca Pirama", e Teoria da Polarização

A REAÇÃO DO NÚCLEO DURO DO BOLSONARISMO

Mas aí veio a outra lapada, a do núcleo duro do bolsonarismo, capitaneada por Eduardo: não há negociação possível, diz essa turma, sem a anistia a todos os condenados, a extinção dos processos e a punição a ministros do Supremo -- sim, talvez se contentassem apenas com a cabeça de Alexandre...

Esses setores do bolsonarismo — e o próprio Bolsonaro se manifestou ontem nesse sentido — viram no encontro do governador com o representante da embaixada uma tentativa de amenizar as sanções ao Brasil sem resolver a questão que consideram central. E aí, de fato, Tarcísio ficou como a personagem de Gonçalves Dias, "sem arrimo, sem pátria, vagando". Nesse ponto, passou a ser "rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz". Consolidou-se a imagem do "moderado para moderados" e do "radical para radicais", como num jogo de esperteza que busca trapacear os dois lados.

É O FIM DO PRÉ-CANDIDATO TARCÍSIO?

Reitero: no Brasil e no mundo, nos últimos tempos, o passado já anda muito incerto. Quem diz quer sabe o que vai acontecer está mal-informado. A política pode comportar arranjos e soluções aparentemente despropositadas -- quase sempre há uma causa que as explica.

Tarcísio é inequivocamente o nome do dinheiro graúdo. Seus "pensadores" acreditam que ele pode trazer o bolsonarismo para a moderação, baixando substancialmente o seu teor ideológico, acenando para setores que são refratários ao "capitão". Seria uma conciliação pelo caminho de um reacionarismo mais educado.

Pois é... Faltou combinar com os russos — nota: não há registro de que Garrincha tenha dito isso ao técnico Feola quando este deu instruções sobre como furar a defesa adversária. Já escrevi nesta coluna e relembro: governo e comando da oposição são lugares de poder. Não parece que os Bolsonaros estejam dispostos a passar o bastão da direita e da extrema direita a Tarcísio.

A natureza do jogo nos diz que, se isso acontecesse, seria ele a liderar a direita, construindo o bolsonarismo sem Bolsonaro. "Ué, mas então você deve achar que isso seria bom, não é, Reinaldo, já que vive criticando os caras?". Não seria. Em qualquer vertente, defendo que essa corrente, ou como queiram chamar, seja combatida e vencida. Não vejo "menos pior" nesse caso. Estou a dizer como as coisas se dão naquelas paragens.