Em nome das contas e da clareza, que Lula vete o aumento do nº de deputados

Promulgar o troço, parece-me, é inaceitável, até porque foi aprovado pelo Senado — já havia passado na Câmara — no mesmo dia em que se votou aquele PDL inconstitucional derrubando o decreto do PDL.

"Tá querendo botar fogo no circo, Reinaldo?" Eu não. É que sou defensor do bom circo, no lugar e com os propósitos certos. "Temos batalhas maiores pela frente". Fato. É por isso que sustento que o país ganha com a explicitação das diferenças e com a clareza sobre quem quer o quê. Se o presidente vetasse e se tal veto fosse derrubado, cada Poder exerceria a sua prerrogativa, dentro do que prevê a Constituição.

Vete, presidente! Se a sua decisão cair, é preciso lembrar que é possível ganhar perdendo. Mas, dizem, isso não vai acontecer. Sendo assim, minha opinião será derrotada. É que sou uma alma pura e entendi que esse Congresso derrubou o IOF porque se diz contrário ao aumento de impostos e quer cortar gastos.