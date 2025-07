Trump aposta nos milicianos e colaboracionistas daqui para sabotar o Brasil

COMUNICADO ASQUEROSO DA CNA

Ainda ontem, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que se transformou um aparelho do bolsonarismo, propagadora do reacionarismo mais abjeto, publicou um comunicado em que houve por bem atacar o governo brasileiro e o Judiciário, classificando os anúncios de Trump de "simbólicos". É um amontoado de aberrações.

É evidente que a abertura da investigação com base da Seção 301 vai muito além do apego de Trump por Bolsonaro. Ele percebeu que pode usar o ex-presidente e seus seguidores como seus agentes internos, a exemplo do que faziam os nazistas com os colaboracionistas nos países que iam caindo sob as suas garras. A República de Vichy contava com a Milícia Francesa, por exemplo, que podia ser tão violenta como a nazistada da França ocupada.

Eis aí. Um dos alvos especiais da abertura de investigação é justamente o agro brasileiro, também o setor que mais pode sofrer com as tarifas. Sugiro que o comando da CNA vá hoje tocar flauta para Bolsonaro e seus seguidores. Esse sindicato representa os interesses dos produtores brasileiros? De qual setor?

ENCERRO

Tarcísio de Freitas, que anunciou a disposição de iniciar negociações paralelas com os entes federados dos EUA, pretende marcar um encontro com o governador, sei lá, do Wyoming para debater a Seção 301? Ah, sim: se der tudo errado por aqui, os chefões da CNA podem ir para lá para tirar leite de urso, bizonte e lobo. Além de se fartar com as vastas pastagens quando não estiverem cobertas de neve.