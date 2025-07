Lula veta o aumento do nº de deputados; "O Pequeno Príncipe" e "O Príncipe"

Ou, como disse aquele, fazemos história segundo circunstâncias que não são de nossa escolha. Mas é fato que fazemos.

RETALIAÇÃO

Leio na Folha:

"A Câmara aprovou na noite desta quarta-feira (16) uma pauta-bomba que inclui um crédito subsidiado de até R$ 30 bilhões para o agronegócio com verbas de petróleo do pré-sal. (...) A proposta inicialmente era voltada apenas ao pequeno produtor rural, mas foi reformada para autorizar o uso de até R$ 30 bilhões do Fundo Social do pré-sal --que recebe royalties do petróleo e hoje complementa áreas como educação, saúde e habitação--, para refinanciar dívidas gerais do agronegócio com juros subsidiados. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), discursou com duras críticas à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e o relator, Afonso Hamm (PP-RS). Guimarães alegou que havia um diálogo com o governo para chegar a um consenso sobre o texto --o que teria sido rompido com a votação."

ENCERRO

E se Lula não tivesse vetado? E se Alexandre de Moraes não tivesse tornado sem efeito o PDL inconstitucional? Vocês acham que essa gente teria deixado de assaltar os cofres públicos por isso?

Hora da luta política.