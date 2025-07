A fala de Lula é serena, mas firme. E traidores da pátria e Pix trilionário

Minhas amigas e meus amigos, estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores.

Estamos juntos na defesa do Brasil e faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo.

O mínimo que se espera de um governante é que chame a atenção do povo para uma agressão que atinge a todos. Exceção feita àqueles que esperam obter dividendos políticos com o ataque à soberania do país, quem sai ganhando com ele?

Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos o robusto superavit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente.

Em dois anos, já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia e estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo

Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na Presidência da República, em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas dois anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros do exterior.

Não há uma única mentira ou imprecisão no que vai acima. Nesse caso, Lula faz referência à investigação aberta pelos Estados Unidos com base na chamada Seção 301. Sim, o Pix é um dos alvos. Tal meio de pagamento movimentou R$ 65 trilhões desde a sua criação. Não é dinheiro de pinga. Estamos a falar de US$ 12 trilhões. Também o agronegócio brasileiro está na mira. E, para tanto, Trump pretexta razões ambientais, lavando o seu protecionismo com um súbito cuidado com o meio ambiente, área que ele sabidamente despreza.

Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional.